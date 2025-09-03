Toh, Mastella si scopre amico di Fico

«Saremo in campo con una nostra lista, autonoma e senza contaminazioni, alle Regionali campane. Abbiamo un’identità forte e un’idea-chiave: essere il riferimento di centro nella coalizione di centro-sinistra e dare una rappresentanza politica chiara ai moderati che sono in questa metà campo». Lo spiega in una nota Clemente Mastella all’indomani della riunione con il coordinatore regionale Pasquale Giuditta e con i coordinatori provinciali campani che ha ufficializzato la costituzione di una lista mastelliana per la prossima tornata elettorale. «Agli alleati, in particolare ai due partner maggiori Pd e 5 Stelle, daremo lealtà e il bagaglio di consenso che abbiamo sui territori per raggiungere l’obiettivo condiviso della vittoria. Naturalmente invochiamo rispetto, senza asimmetrie territoriali, e pari dignità. Inoltre, dal momento che sono state ampiamente delimitate le coordinate politiche dell’intesa, è opportuno che si proceda subito a ufficializzare la candidatura di Roberto Fico, il cui nome abbiamo sostenuto da subito, alla presidenza della Regione Campania» prosegue. «Confesso, in verità, di essere rimasto sorpreso da certe, recenti uscite sul profilo di Fico. È stato presidente della Camera dei deputati, terza carica dello Stato e d’altronde con il compito di dirigere e amministrare lavori di alta complessità, sovrintendendo direttamente al compito di migliaia di persone: chi è stato presidente regionale merita certamente massimo rispetto e considerazione, ma certo chi è stato numero uno a Montecitorio, dove passano i destini legislativi del Paese, merita il medesimo riguardo politico e istituzionale», conclude Mastella. LA REPLICA DI MARTUSCIELLO “Noto con curiosita’ che un ex ministro del Lavoro definisce la carica di presidente della Camera ‘un lavoro’, per giustificare chi un lavoro non lo ha nel curriculum. Andrebbe spiegato a Mastella che la politica e’ ‘servizio’, non ‘lavoro’, e che De Luca ha ragione a porre il tema su Fico”. Cosi’ Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario FI in Campania.