Taylor Swift, l’annuncio di matrimonio durante… Sinner. E i telecronisti ‘impazziscono’
  • Agosto 26, 2025
  • 0
  • 133
  • 1 Min Read
(Adnkronos) –
Taylor Swift si sposa, e Jannik Sinner continua a vincere. Oggi, martedì 26 agosto, è stata una giornata piena di notizie nel mondo dello spettacolo e in quello dello sport, alcune attese e altre decisamente meno. La popstar ha annunciato il matrimonio con il giocatore di football americano Travis Kelce in un post Instagram, e la voce si è diffusa rapidamente tanto da arrivare anche agli Us Open 2025. In quel momento, sul cemento di New York, Sinner stava battendo il ceco Vit Kopriva nel primo set dello Slam americano, quando i telecronisti statunitensi si sono concessi una pausa dalla partita, lasciandosi andare a una leggere digressione. "Taylor Swift è fidanzata!", urla il giornalista, ma il suo compagno di telecronaca non sembra capire: "Si tratta di un nuovo record o…". "Si è fidanzata… Taylor si sposerà!", spiega decisamente più esplicito il giornalista, trovando finalmente la sponda del collega: "Quindi lui ha detto sì, così si fa Taylor", ha detto ironicamente, scatenando le risate dello studio, "e bravo anche Travis per aver detto sì". "Auguri a tutti e due!", si è concluso così il simpatico, quanto insospettabile, siparietto.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

