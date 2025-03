Tar,a maggio merito su ricorso per incarico procuratore Vallo

Sarà deciso direttamente nel merito il prossimo maggio il ricorso amministrativo con il quale Giuseppe Cacciapuoti, attuale Sostituto procuratore di Salerno, contesta il provvedimento con il quale il Csm nel dicembre scorso ha dichiarato inammissibile la sua domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. L’ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio. Per l’ufficio in questione sono state deliberate le proposte di nomina in favore dei magistrati Ernesto Sassano e Francesco Rotondo. Il tar ha ritenuto che “le esigenze difensive della parte ricorrente, attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito”; allo scopo fissata l’udienza pubblica del 21 maggio prossimo. Sarà deciso direttamente nel merito il prossimo maggio il ricorso amministrativo con il quale Giuseppe Cacciapuoti, attuale Sostituto procuratore di Salerno, contesta il provvedimento con il quale il Csm nel dicembre scorso ha dichiarato inammissibile la sua domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. L’ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio. Per l’ufficio in questione sono state deliberate le proposte di nomina in favore dei magistrati Ernesto Sassano e Francesco Rotondo. Il tar ha ritenuto che “le esigenze difensive della parte ricorrente, attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito”; allo scopo fissata l’udienza pubblica del 21 maggio prossimo.