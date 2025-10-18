Tajani, ‘in Campania possiamo superare il 25%’

“Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. Abbiamo già supportato l’economia con manovre a favore delle imprese e investimenti per la sanità, un tema poco discusso in questa campagna elettorale. Prevediamo un grande evento sulla sanità in Campania per dimostrare che possiamo fare la differenza”. Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in videocollegamento alla presentazione dei nuovi ingressi nel partito a Caserta. “Quest’anno – ha proseguito Tajani – abbiamo investito 7 miliardi per assumere medici e infermieri, perché è fondamentale avere personale sanitario disponibile sul territorio. Non possiamo permettere che le persone muoiano a causa di inefficienze nei pronto soccorso. È nostro compito garantire un numero maggiore di medici e infermieri. Abbiamo anche ripensato il ruolo delle farmacie, che ora possono offrire i servizi delle Asl e con i ministri Zangrillo e Bernini abbiamo abolito il test d’ingresso alla facoltà di medicina, un ostacolo ingiusto per tanti giovani.” “Stiamo cambiando davvero le cose nel governo – ha aggiunto il leader azzurro – e sono convinto che possiamo continuare a farlo anche in campagna elettorale. Sarò presente per supportarvi in ogni modo possibile. So che avete liste forti a Caserta, Napoli, Avellino, Benevento e Salerno: liste costruite non solo per far vincere un singolo candidato, ma per far trionfare il partito. Più saremo uniti, più consiglieri regionali eleggeremo. A Caserta possiamo arrivare ad almeno due consiglieri, forse anche tre. Se i numeri continuano a crescere, possiamo superare il 25% in Campania”. “Forza Italia sarà il primo partito, guiderà il centrodestra e sarà protagonista della vittoria in Campania – ha concluso Tajani -. Sono certo che Caserta sarà una delle grandi sorprese di queste elezioni”.
