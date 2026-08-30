Tajani chiama Di Battista, “E’ combattivo. Lo aspetto a Roma”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiamato Alessandro Di Battista all’ospedale Di L’Avana dove l’ex deputato dell’M5s e’ ricoverato. A quanto riferito da fonti della Farnesina, il ministro ha offerto a Di Battista la sua solidarieta’ e lo ha trovato “combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione”. Tajani, hanno spiegato ancora alla Farnesina, ha espresso la sua solidarieta’ a Di Battista e gli ha garantito che il governo fara’ “tutto quello che serve per lui come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili”. E gli ha augurato Di tornare presto a Roma. Il vicepremier, rievocando il proprio passato da giornalista, ha chiesto all’ex deputato del M5s su cosa si stesse concentrando nei suoi reportage. Di Battista gli ha parlato a lungo Di Cuba, ha sottolineato la necessita’ Di aiutare il popolo cubano e ha raccontato le condizioni dell’Isola. La telefonata si e’ conclusa con l’auspicio Di Tajani Di rivedersi presto e “Di tornare a litigare su tutto, ma non sulla solidarieta’ tra italiani e sui percorsi Di pace da ricostruire”