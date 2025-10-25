Supercar da 12 milioni sequestrata a Milano, era 'sparita' in Germania - Le Cronache
Supercar da 12 milioni sequestrata a Milano, era ‘sparita’ in Germania

Supercar da 12 milioni sequestrata a Milano, era ‘sparita’ in Germania

Una supercar da 12 milioni – con soli 3 esemplari in tutto il mondo – sparisce in Germania e ricompare a Milano. E viene sequestrata dai carabinieri del Nucleo radiomobile in una concessionaria. L'auto è al centro di un caso di appropriazione indebita. Il reato è stato consumato in Germania e denunciato presso le autorità tedesche il 23 ottobre scorso.  I carabinieri hanno trovato il veicolo all’interno dell’autosalone dopo la segnalazione di un 33enne afghano, delegato da una società con sede a Norimberga. Dopo un riscontro sui numeri del telaio, l'uomo ha dichiarato che la società era venuta a conoscenza che la fuoriserie era presente nella concessionaria milanesi. Dagli accertamenti effettuati, i carabinieri hanno appurato che l'auto era stata noleggiata a lungo termine con contratto di leasing ma negli ultimi 6 mesi non erano più state versate le rate. La vettura era stata poi venduta ad una società milanese e lasciata in custodia presso la concessionaria. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, d'intesa con l’Autorità Giudiziaria di Milano, al fine di accertare eventuali responsabili penali. 
