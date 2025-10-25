Coppitelli (all. Casertana) : “Contro Salernitana, fare la partita perfetta”

L’allenatore della Casertana, Federico Coppitelli, in conferenza stampa si sofferma sul prossimo derby all’Arechi: “Contro la Salernitana – dice – dovremo fare la partita perfetta”. Queste le sue dichiarazioni: «Noi siamo la Casertana: questo deve essere un punto di partenza e di arrivo. Abbiamo dei valori, un’identità chiara. Da qui deve partire la nostra prestazione. Sarà un derby in cui ci porteranno a dover spingere di più su alcuni aspetti. Affrontiamo una squadra molto forte, con una società che due anni fa era in serie A, con un allenatore che nell’ultimo anno e mezzo è stato primo in classifica con due squadre, con calciatori top. Non basterà il cuore ma dovremo andare oltre i nostri limiti. Solo con la versione migliore di noi stessi potremo mettere in difficoltà la capolista, con un cammino impeccabile all’Arechi al di là della sconfitta con l’Audace Cerignola».