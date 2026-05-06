Super Casarano, si salva la Casertana

SALERNO – Secondo ed ul- timo turno della fase regio- nale non senza sorprese per i
play off di serie C. Nel girone C, missione compiuta per la Casertana che pareggia nel
finale ed elimina il Crotone mentre la sorpresa è il Casa- rano che rifila cinque gol a domicilio al Cosenza. Negli altri gironi passano Cittadella e Lecco nel girone A, mentre nel B superano il turno il Campobasso e la sorpren- dente Pianese.
I RISULTATI DEL SECONDO
TURNO
GIRONE A
LECCO-GIANA ERMINIO 2-1 (50′ Ferri, 62′ Battistini, 75’ Duca)
CITTADELLA-LUMEZZANE 1-0 (22′ Rabbi)
GIRONE B CAMPOBASSO-PINETO 1-1
(38′ D’Andrea, 88′ Salines) JUVE NG-PIANESE 0-2 (79′ Bertini, 92′ Colombo)
GIRONE C COSENZA-CASARANO 1-5 (5′ Mazzocchi, 43′ Leonetti, 54′ Versienti, 73′ Celiento, 81′
Cerbone, 92′ Chiricò) CASERTANA-CROTONE 1-1 (8′ Maggio, 77′ Vano) SQUADRE QUALIFICATE AL
PRIMO TURNO DELLA FASE NAZIONALE
(in MAIUSCOLO le teste di serie)
RENATE, Cittadella, LECCO (Girone A), RAVENNA, Cam- pobasso, Pianese (Girone B), SALERNITANA, Casarano, Casertana (Girone C), PO- TENZA (vincitrice Coppa Ita- lia)
SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL SECONDO TURNO Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone C)