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Super Casarano, si salva la Casertana

  • Maggio 6, 2026
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Super Casarano, si salva la Casertana

SALERNO – Secondo ed ul- timo turno della fase regio- nale non senza sorprese per i

play off di serie C. Nel girone C, missione compiuta per la Casertana che pareggia nel

 finale ed elimina il Crotone mentre la sorpresa è il Casa- rano che rifila cinque gol a domicilio al Cosenza. Negli altri gironi passano Cittadella e Lecco nel girone A, mentre nel B superano il turno il Campobasso e la sorpren- dente Pianese.

I RISULTATI DEL SECONDO

TURNO
GIRONE A

LECCO-GIANA ERMINIO 2-1 (50′ Ferri, 62′ Battistini, 75’ Duca)

CITTADELLA-LUMEZZANE 1-0 (22′ Rabbi)

GIRONE B CAMPOBASSO-PINETO 1-1

(38′ D’Andrea, 88′ Salines) JUVE NG-PIANESE 0-2 (79′ Bertini, 92′ Colombo)

GIRONE C COSENZA-CASARANO 1-5 (5′ Mazzocchi, 43′ Leonetti, 54′ Versienti, 73′ Celiento, 81′

Cerbone, 92′ Chiricò) CASERTANA-CROTONE 1-1 (8′ Maggio, 77′ Vano) SQUADRE QUALIFICATE AL

PRIMO TURNO DELLA FASE NAZIONALE
(in MAIUSCOLO le teste di serie)

RENATE, Cittadella, LECCO (Girone A), RAVENNA, Cam- pobasso, Pianese (Girone B), SALERNITANA, Casarano, Casertana (Girone C), PO- TENZA (vincitrice Coppa Ita- lia)

SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL SECONDO TURNO Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone C)

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