Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore età per accedere a 48 siti web

  • Ottobre 31, 2025
Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore età per accedere a 48 siti web

(Adnkronos) – Dal prossimo 12 novembre sarà impossibile accedere a 48 siti web con contenuti per adulti senza aver prima superato una verifica dell'età, che dovrà essere di 18 anni o superiore. L'Agcom, sul proprio sito, ha pubblicato infatti la lista dei primi portali che rientrano nelle restrizioni previste dal decreto Caivano per l'accesso, da parte di soggetti minorenni, a contenuti di carattere pornografico. 
