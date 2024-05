Stretta su alcol a minori, ordinanza a Salerno

Da oggi, nella citta’ di Salerno, ogni esercizio commerciale che vende alcolici deve esibire, all’ingresso, avvisi e cartelli che riportino il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Lo prevede un’ordinanza, firmata in giornata dal sindaco Vincenzo Napoli, che conclude, dunque, l’iter di sensibilizzazione seguito dalla commissione Ambiente e Cultura presieduta dal consigliere Arturo Iannelli, che ha promosso l’iniziativa. Il divieto di vendita di bevande alcoliche a chi ha meno di diciotto anni deve essere, quindi, ricordato da avvisi e cartelli dedicati e che dovranno essere affissi in tutti i luoghi in cui ne e’ possibile l’acquisto, dai distributori automatici ai bar e ai supermercati. “Accessi al pronto soccorso di ragazzi e ragazze in coma etilico e di vittime di aggressione e violenza sotto l’effetto dell’alcol – sottolinea Iannelli – mi hanno spinto a condividere la necessita’ di un’azione concreta rivolta agli esercenti e ai potenziali consumatori”. Solo negli ultimi due giorni, a Salerno, dalla questura sono stati emessi due provvedimenti di chiusura per dieci giorni nei confronti di due esercizi commerciali del centro e nei quali la Polizia ha riscontrato che, in piu’ circostanze, erano state somministrate bevande alcoliche a minorenni.