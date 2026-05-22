Stazione ferroviaria Salerno, Iannone: “4,2 milioni dal Mit per abbattere barriere architettoniche” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Papa: domani ad Acerra riportera’ attenzione su Terra Fuochi
Aeroitalia, nuova base operativa all’Aeroporto di Salerno
Autonomia: De Luca, Calderoli conferma ricatto politico
Stazione ferroviaria Salerno, Iannone: “4,2 milioni dal Mit per abbattere barriere architettoniche”
Attualità

Stazione ferroviaria Salerno, Iannone: “4,2 milioni dal Mit per abbattere barriere architettoniche”

  • Maggio 22, 2026
  • 0
  • 117
  • 2 Min Read
Stazione ferroviaria Salerno, Iannone: “4,2 milioni dal Mit per abbattere barriere architettoniche”

“Con riferimento agli interventi di adeguamento delle banchine presso la stazione di Salerno a partire dal mese di gennaio 2026 ho fatto avviare la progettazione degli interventi finalizzati all’innalzamento dei marciapiedi allo standard h55. In particolare, le attività progettuali riguardano le banchine a servizio dei binari 2 e 3, nonché quelle relative ai binari 4 e 5, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’infrastruttura da parte dell’utenza.

 

Per quanto concerne l’innalzamento del marciapiede afferente ai binari 2 e 3, l’ intervento è già inserito nella pianificazione del 2027, per un investimento pari a circa 1,2 milioni di euro.

Con riferimento agli interventi relativi al marciapiede a servizio dei binari 4 e 5, i lavori saranno realizzati già nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2026. Nell’ambito del medesimo intervento saranno altresì effettuate opere di riqualificazione della relativa pensilina, per un investimento complessivo pari a circa 3 milioni di euro.

Le opere programmate presso la Stazione di Salerno confermano un impegno costante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel promuovere una mobilità moderna, accessibile e inclusiva.

L’attenzione rivolta all’adeguamento delle infrastrutture ferroviarie, all’eliminazione delle barriere architettoniche e al rispetto degli standard europei testimonia la volontà di garantire servizi sempre più efficienti e condizioni di piena accessibilità per tutti i cittadini.

Il Ministero intende proseguire con determinazione lungo questo percorso di riqualificazione, nella consapevolezza che investire nell’accessibilità e nel miglioramento del servizio ferroviario significhi rafforzare la coesione sociale, sostenere la competitività dei territori e assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla mobilità.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013