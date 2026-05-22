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Salernitana, già staccati oltre 10mila biglietti, Curva Sud sold out

  • Maggio 22, 2026
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Salernitana, già staccati oltre 10mila biglietti, Curva Sud sold out

Prevendita boom per Salernitana-Brescia, gara d’andata delle semifinali playoff di Lega Pro, in programma domenica 24 maggio, alle ore 14.30, allo stadio Arechi.

 

In appena un’ora tra prelazione abbonati e vendita libera – come riporta la pagina social “TuttosullaSalernitana” –  sono stati staccati ben 10.451 biglietti, dato che conferma il grande entusiasmo della piazza granata in vista della sfida semifinale playoff d’andata.
La Curva Sud Siberiano è andata completamente esaurita in soli 22 minuti (3569 tickets), presa d’assalto dai tifosi della Salernitana fin dall’apertura della vendita.
Oltre 6000 persone hanno atteso nella coda virtuale.
Restano invece disponibili gli ultimi 1.661 posti nei Distinti Inferiori, settore che continua a viaggiare a ritmi elevatissimi e che potrebbe terminare intorno alle 12:40.
Quasi sold out anche il settore ospiti, omologato a 250 posti. Al momento, sono già 202 i tagliandi acquistati dai sostenitori bresciani.
Gli eventuali posti non confermati dagli abbonati, durante la fase di prelazione, saranno rimessi in vendita domani mattina alle ore 09:15.
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