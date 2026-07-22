Stasera il grande trotto illumina il Valentinia

Torna l’appuntamento con il grande trotto all’Ippodromo Valentinia: mercoledì 22 luglio 2026 va in scena la Riunione N° 08 della stagione, con inizio delle corse fissato alle ore 19:50 e chiusura della pista alle 19:05. In cartellone sette corse a proprietà riservata, in un crescendo di velocità ed emozioni che terrà il pubblico incollato alla pista fino a tarda serata. Ad aprire il convegno, alle 19:50, il Premio Mediterraneo (Trio, m 1600), riservato ai cavalli indigeni di categoria F/G di 5 anni ed oltre. A seguire, alle 20:15, il Premio Amici Miei dedicato ai Gentlemen Proprietari, prova valida per il Trofeo della Fondazione Santobono-Pausilipon, un appuntamento che unisce sport e solidarietà. Il cuore tecnico della serata batte con il Premio Film Italiani (ore 20:45), la corsa più ricca del programma con 8.800 euro di dotazione, riservata ai migliori tre anni indigeni ed europei. Spazio poi alla generazione dei quattro anni con il Premio La Vita è Bella (Corsa Nazionale ai nastri alla pari, m 2040, ore 21:15). La seconda parte del convegno è tutta al femminile: il Premio La Grande Bellezza (Corsa Nazionale, femmine di 3 anni, ore 21:45), il Premio L’Oro di Napoli (femmine di 4 anni, ore 22:15) e, a chiudere alle 22:45, il Premio Le Fate Ignoranti (Trio, femmine da 5 a 6 anni). Tra i box non mancano discendenti di grandi stalloni del trotto — da Varenne a Napoleon Bar, da Cokstile a Oropuro Bar — a testimonianza della qualità dell’allevamento campano. Il programma della serata N° Premio Dotazione Categoria / Note Ora 1 Premio Mediterraneo € 3.850 – Trio Cat. F/G – indigeni 5 anni ed oltre – m 1600 19:50 2 Premio Amici Miei € 5.060 – Trio Gentlemen Proprietari – Cat. E/F – m 1600 20:15 3 Premio Film Italiani € 8.800 – Trio Cond. – 3 anni – m 1600 20:45 4 Premio La Vita è Bella € 6.050 – Nastri alla pari Corsa Nazionale – 4 anni – m 2040 21:15 5 Premio La Grande Bellezza € 6.050 – Femmine Corsa Nazionale – 3 anni – m 1600 21:45 6 Premio L’Oro di Napoli € 4.400 – Femmine Corsa Nazionale – 4 anni – m 1600 22:15 7 Premio Le Fate Ignoranti € 4.620 – Femmine – Trio Cond. – 5/6 anni – m 2060 22:45 Una serata pensata per tutta la famiglia: all’interno dell’ippodromo sono a disposizione del pubblico i punti ristoro con pizzeria e zeppoleria, mentre i più piccoli possono divertirsi nel parco giochi, per vivere lo spettacolo delle corse in un clima di festa dall’inizio alla fine. Prossime giornate di corse L’Ippodromo Valentinia dà appuntamento al pubblico a domenica 26 luglio con le eliminatorie del Campionato femminile 3 e 4 anni.