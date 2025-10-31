Spalletti: "Credo nel valore della Juve, altrimenti non avrei accettato" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Vietri, Edoardo Colace sulle tracce di Escher
Italia-Gabon, Gksd firma due protocolli: focus su sanità ed edilizia sociale
Achille Costacurta: “La droga, il Tso e il tentato suicidio. Ora sono consapevole e fiero di me”
‘Novembre azzurro’, al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per ‘lui’
Ultim'ora Nazionale

Spalletti: “Credo nel valore della Juve, altrimenti non avrei accettato”

  • Ottobre 31, 2025
  • 0
  • 64
  • 1 Min Read
Spalletti: “Credo nel valore della Juve, altrimenti non avrei accettato”

(Adnkronos) – "Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli". Si presenta così il nuovo allenatore della Juve Luciano Spalletti, alla vigilia del debutto in campionato contro la Cremonese. "Ho grande rispetto del lavoro di Tudor, che saluto caramente perché è una persona splendida. Sono sicuro di trovare una squadra allenata bene grazie all professionalità di Igor. Ovviamente dobbiamo lavorare in maniera importante per raggiungere le nostre ambizioni". 
Spalletti fa anche alcune considerazioni sul livello della squadra: "Il valore della rosa a disposizione? Sta nel motivo per cui ho accettato di venire. Se non avessi creduto nelle potenzialità, perché avrei dovuto accettare un contratto di 8 mesi?". Il tecnico parla poi del suo staff: "Ci saranno con me Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti. Voglio spendere due parole per Daniele Baldini che ha deciso di terminare il suo rapporto di lavoro e sono rimasto un po' sorpreso. Lui è uno sveglio e mi dispiace ma devo accettare la sua volontà".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025