Sondaggio: arretrano i partiti tradizionali

C’è un elemento che emerge con particolare evidenza dall’ultimo sondaggio di YouTrend per Sky TG24 e che va ben oltre il fisiologico spostamento di qualche decimale. Per la prima volta dopo molti mesi, il sistema politico italiano sembra entrare in una fase di profonda ridefinizione: arretrano quasi tutte le forze politiche tradizionali, mentre iniziano a consolidarsi nuove offerte capaci di intercettare il malessere, la disillusione e la crescente domanda di cambiamento proveniente da una parte dell’elettorato. Il dato politicamente più rilevante riguarda senza dubbio Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che sale al 6,4% (+0,5%) e supera con margine ormai significativo la Lega, ferma al 5,4% e in calo dello 0,4%. Non si tratta soltanto di un sorpasso numerico. È il segnale che una formazione politica nata da pochi mesi sta assumendo un ruolo sempre più attrattivo e polarizzante, drenando consenso soprattutto all’interno del centrodestra e mettendo in discussione equilibri che fino a poco tempo fa sembravano consolidati. È proprio l’andamento complessivo della coalizione di governo a meritare la riflessione più attenta. Fratelli d’Italia, pur confermandosi largamente primo partito con il 26,9%, perde quasi un punto percentuale in appena due settimane (-0,9%), una flessione che non può essere considerata irrilevante in questa fase della legislatura. Ancora più significativa è la contrazione di Forza Italia, che scende al 7,6%, lasciando sul terreno 0,6 punti percentuali. Apparentemente può sembrare una variazione contenuta, ma in termini relativi significa perdere quasi l’8% del proprio consenso in appena quindici giorni: una dinamica che, se dovesse consolidarsi, difficilmente potrebbe essere archiviata come una semplice oscillazione statistica. Anche la Lega continua a mostrare segnali di evidente sofferenza, confermando un trend negativo che ormai si trascina da mesi e che oggi la vede addirittura superata da una forza politica appena affacciatasi sulla scena nazionale. Neppure il centrosinistra, tuttavia, può trarre particolare conforto da questa rilevazione. Il Partito Democratico arretra al 22%, il Movimento 5 Stelle perde un ulteriore decimale fermandosi al 12%, mentre anche Alleanza Verdi-Sinistra registra una lieve flessione. Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un elettorato sempre più volatile, meno fidelizzato ai partiti tradizionali e sempre più disponibile a rimettere in discussione le proprie scelte. Significativi sono anche i movimenti che interessano l’area centrista e liberale. Azione di Carlo Calenda (+0,3%) e Italia Viva di Matteo Renzi (+0,4%) recuperano qualche decimale rispetto alla precedente rilevazione, pur restando ben al di sotto delle aspettative che avevano accompagnato la loro nascita. Parallelamente iniziano però ad affacciarsi nuove realtà, come il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin (1,1%) e Ora di Michele Boldrin (1%), segno evidente che nel mondo moderato continua la ricerca di nuovi punti di riferimento. In questo scenario risulta invece sempre più evidente la crisi di Noi Moderati, guidato da Maurizio Lupi e Mara Carfagna, fermo allo 0,8%, ormai stabilmente sotto la soglia psicologica dell’1% e addirittura superato da formazioni nate soltanto negli ultimi mesi. Il dato forse più significativo, tuttavia, resta quello degli astenuti e degli indecisi, che raggiungono il 33,5%, con un incremento di 1,2 punti percentuali. È questa la vera area politica sulla quale si giocherà l’ultima fase della campagna elettorale. Più che sottrarre voti agli avversari, i partiti saranno chiamati a riconquistare la fiducia di milioni di cittadini che oggi sembrano scegliere, prima ancora di uno schieramento, la distanza dalla politica. Naturalmente un sondaggio rappresenta una fotografia dell’istante e non può essere confuso con una previsione elettorale. Tuttavia questa rilevazione consegna un messaggio politico difficilmente ignorabile: cresce la volatilità del consenso, si affievolisce la forza attrattiva dei partiti tradizionali e si amplia lo spazio per nuove proposte politiche. La competizione, dunque, non si gioca più soltanto tra centrodestra e centrosinistra. La vera sfida si sta consumando all’interno degli stessi schieramenti, dove leadership, identità ed equilibri appaiono oggi molto meno solidi di quanto lasciassero immaginare appena poche settimane fa. Una dinamica che potrebbe incidere profondamente non solo sul risultato elettorale, ma anche sugli assetti politici del giorno dopo.