Sommese: i sindaci si possono candidare

“Sono molto soddisfatto per i lavori della I Commissione, che mi onoro di presiedere, che si sono svolti in un clima di confronto costruttivo, nel rispetto dell’Istituzione e con l’obiettivo di lavorare al meglio per la Regione Campania”. E’ quanto afferma il presidente della I commissione consiliare permanente, Giuseppe Sommese (Azione). “Sulla proposta di legge che recepisce la legge nazionale sul limite dei due mandati consecutivi per il Presidente di Regione, il cui computo decorre, per quanto riguarda il secondo mandato, dalla attuale Legislatura, abbiamo compiuto un atto legislativo dovuto sul piano della legittimità – sottolinea Sommese – , per quanto riguarda le modifiche alla legge elettorale regionale, si e’ raggiunta un’importante intesa sulla soglia percentuale minima del 2,5% che tutte le liste dovranno raggiungere per ottenere l’elezione di consiglieri regionali nell’ottica di avere rappresentanze realmente rappresentative sul piano democratico; inoltre, per quanto riguarda la ineleggibilità dei Sindaci di Comuni fino a 5 mila abitanti, si e’ stabilito che, come per tutti gli altri, essi potranno candidarsi purché si dimettano tre mesi prima della conclusione della Legislatura regionale, in ossequio al principio di uguaglianza e di piena partecipazione dei Primi Cittadini alle elezioni regionali nel rispetto delle loro comunità. Su questo tema, il confronto con Anci e’ aperto e ci sara’ ulteriore confronto. Infine, l’approvazione della proposta di legge alle Camere per modificare la legge attuativa dell’autonomia differenziata concretizza un’importante iniziativa legislativa volta a garantire il pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale, muovendosi in parallelo con l’azione referendaria abrogativa che vede il Presidente De Luca e la Campania fortemente in prima linea. I lavori della I Commissione -conclude Sommese – hanno posto le migliori basi,giuridiche e politiche, per un ottimo lavoro del Consiglio Regionale, che si riunirà martedì prossimo”