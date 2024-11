Salerno Dolcissima, oggi il gran finale

Incassa ancora un successo Salerno Dolcissima, la fiera itinerante del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia che ha fatto tappa sul lungomare di Salerno per un lungo e dolcissimo weekend. L’iniziativa è promossa dalla Cna Salerno, presieduta da Lucio Ronca e diretta da Simona Paolillo, organizzata dall’Associazione Italia Eventi, presieduta da Giuseppe Lupo, con il patrocinio del Comune di Salerno, grazie al sindaco Vincenzo Napoli e agli assessori Dario Loffredo e Alessandro Ferrara, della Camera di Commercio di Salerno, dell’Unoe, Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way. L’obiettivo è quello di stimolare una corretta informazione sul cioccolato, promuovendo attività laboratoriali che ne raccontino l’origine, la lavorazione, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Ancora una volta è risultata vincente la presenza dei maestri cioccolatieri di rilievo nazionale e di aziende provenienti da sette regioni italiane. In particolare, spiccava la presenza del cioccolato della tradizione perugina, quello siciliano proveniente da Modica e la qualità della dolce artigianalità campana con la presenza di cremini e cremosi cioccolatini. Ad aprire la quattro giorni salernitana l’appuntamento dedicato ad Halloween e denominato Pumpkin in London. Realizzato dallo Studio di Formazione Federica Panciulo in collaborazione con Frutta Fantasia, è stata un’occasione per personalizzare la zucca con un laboratorio di pittura e vincere un volo a Londra per conoscerne usi, costumi e lingua. Tra i momenti di maggiore interesse, il ruolo in cucina del cacao assieme allo chef dell’Associazione Cuochi Salernitani Clemente Gaeta, attraverso la preparazione live di una pasta fresca e di un primo piatto, “La parata di trampolieri, la signorina Badoo e il Bubble Show” a cura di Sibyllae Show, il recordman del cioccolato Mirco Della Vecchia, la preparazione del cioccolatino Deluxe and Depax, che ha rappresentato l’incontro e la fusione tra forze contrapposte. Con un puro cioccolato fondente 80% del Guatemala e un ripieno di zucchero filato e gelée al limone di Amalfi, anche stavolta sarà l’autore a svelare a chi sarà dedicata questa nuova pralina. Tra gli altri appuntamenti di spessore, la presentazione del libro “Il contrario” alla presenza del maestro Mirco Della Vecchia e l’appuntamento con il teatro fisico poetico de “La dance du pied – Apriti alla gioia” con Monsieur David e Madame Marion. Oggi intanto la grande chiusura: alle ore 17:30 tornerà Willy Wonka con i trampolieri, Mr Valium e Magic Bubble Show, mentre alle ore 19, in pieno “Fermento natalizio”, sarà possibile scoprire i nuovi impasti dei panettoni firmati dalla maestra pasticciera Helga Liberto. Alla conduzione dei laboratori ci sarà la giornalista gastronomica Antonella Petitti. Ad accompagnare l’evento vi è la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, consente di avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Un appuntamento molto atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori nell’arco dell’intera giornata. Diverse le scuole attese in questi giorni per una lezione molto speciale. Tra le opportunità spicca anche “Diventa cioccolatiere per un giorno” dove i piccoli visitatori della Fabbrica, partecipando all’appuntamento sulla storia del cacao e della filiera del cioccolato, giungeranno alla creazione di una bella tavoletta di cioccolato. L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. Si tratta di una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità. “Siamo soddisfatti del successo di Salerno Dolcissima che ha visto la partecipazione davvero di tantissime persone, accorse sul lungomare, grazie a questa collaborazione corale”, ha dichiarato Giuseppe Lupo, ideatore della manifestazione. “Questo evento offre la possibilità di entrare in relazione con produttori di piccole aziende ma anche di vivere una serie di momenti tra cui quelli di approfondimento legati al cioccolato, come la fabbrica culturale del cioccolato, diventa cioccolatiere per un giorno che ha il duplice obiettivo di far vivere delle giornate spensierate ai bambini con la compagnia dei loro amati nonni, ma anche i laboratori che tutte le sere si svolgono proprio di fronte alla fabbrica, con artigiani importanti del settore”, ha poi aggiunto l’organizzatore della kermesse. Questa sera la grande chiusura prevede un focus sui panettoni e gli impasti con esperti del settore. “Insomma, sono tanti gli elementi e i risultati sono davvero molto interessanti in un luogo che sta raccogliendo tantissime persone”.