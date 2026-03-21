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Sociale, cresce radicamento di Confeuro e Labor: nuova sede a Foggia

  • Marzo 21, 2026
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“Siamo entusiasti di annunciare l’apertura della nostra nuova sede Confeuro-Labor a Foggia, in Via Telesforo 47/H. Dopo anni di impegno e presenza, come percorso di grande crescita e radicamento, ecco un nuovo bellissimo spazio per essere ancora più vicini ai cittadini ma anche agli agricoltori, promuovendo la sostenibilità, il lavoro etico e la crescita della nostra comunità”. A sottolinearlo, in una nota stampa, sono Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei, e Carmela Tiso, presidente nazionale del patronato Labor, a margine della apertura dei nuovi locali Caf- Patronato Labor, promosso dalla Confeuro, nel comune pugliese. All’iniziativa hanno preso parte anche numerosi cittadini che non hanno voluto far mancare affetto ed entusiasmo. “Siamo pronti a continuare il nostro percorso con passione e dedizione, sostenendo chi lavora ogni giorno per la terra e per il nostro futuro – hanno aggiunto Carmela e Andrea Tiso -. La dimostrazione del nostro radicamento sul territorio, che conta centinaia di sede da nord a sud, passando per il centro Italia. Vogliamo ricordare, infatti, che la Confeuro ha una base associativa di oltre 300mila soci. E i nostri operatori, che ringrazio per l’immenso lavoro che svolgono quotidianamente, sono a disposizione, a Foggia come in tutta Italia, dei cittadini per offrire servizi di tutela previdenziale, assistenziale e fiscale attraverso il nostro Patronato e il nostro Centro di Assistenza Fiscale. In tal modo, Confeuro e Labor si impegnano a garantire una tutela completa ai cittadini, non solo dal punto di vista dei lavoratori agricoli, ma anche come utenti del sistema previdenziale e fiscale italiano”.

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