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Siti sessisti, su Telegram spunta la chat Phica-la rinascita: ancora classifiche e scambio di foto nude di donne ignare

  • Novembre 2, 2026
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Siti sessisti, su Telegram spunta la chat Phica-la rinascita: ancora classifiche e scambio di foto nude di donne ignare

(Adnkronos) – La foto di una donna di spalle in tanga con i pantaloni calati e la frase “Nina 42 anni, moglie di Daniele, insultatela”. Richieste come “chi scambia fidanzata? La mia 23enne ignara abbastanza porca” o “chi mi denuda foto?”, probabilmente attraverso l’uso dell’Ia. Sono alcuni degli ultimi messaggi comparsi oggi nella chat ‘Phica – la rinascita’, il canale Telegram che raccoglie il testimone di ‘Phica.net’, altro sito a contenuto sessista chiuso nei mesi scorsi. E l’arrivo online della nuova chat, con il nome solo minimamente modificato, ha già scatenato gli utenti che si sono scambiati più di 52mila messaggi.  

Al di là delle immagini esplicite condivise e delle volgarità, a rendere la chat allarmante è l’ennesima oggettificazione delle donne e i riferimenti allo scambio e alla manipolazione di immagini di ragazze ignare. “Vorrei fare una classifica dei culi più belli d’Italia, di qualsiasi ragazza conosciate, scrivetemi in privato”, scrive un certo Luca. Una richiesta che si unisce a quelle di chi scambia foto di amiche prese da Instagram e chi chiede di denudarle. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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