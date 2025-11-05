Sistemi Salerno:: “Nessuno è autorizzato a riscuotere denaro a domicilio” - Le Cronache Salerno
Ecoambiente Salerno report per l’innovazione sostenibile
Gasparri-Bicchielli scrivono a Antimafia su candidato Scarpitti
Nuova procuratrice Rosa Volpe insediata a Firenze
Salerno

Sistemi Salerno:: “Nessuno è autorizzato a riscuotere denaro a domicilio”

  • Novembre 5, 2025
  • 0
  • 107
  • 2 Min Read
Crescono gli episodi di truffe ai danni dei cittadini, in particolare delle persone anziane, e la Sistemi Salerno – Servizi Idrici Spa corre ai ripari con un vademecum di sicurezza per prevenire raggiri e segnalare comportamenti sospetti. La società invita gli utenti a prestare la massima attenzione verso chi si presenta come operatore del servizio idrico e ricorda che ogni anomalia deve essere comunicata al numero verde 800.053.330 del Servizio Clienti.

Tecnici solo su appuntamento

L’azienda sottolinea che per qualsiasi intervento sul contatore idrico – come allacciamenti o sostituzioni – i tecnici non si presentano mai senza appuntamento. Gli operatori autorizzati hanno il solo compito di rilevare i numeri del contatore e non sono abilitati a riscuotere o restituire denaro, né a richiedere documentifirme o fatture vecchie e nuove.

Tre regole d’oro per difendersi

Nel comunicato diffuso da Sistemi Salerno – Servizi Idrici Spa vengono indicate tre semplici regole per evitare di cadere vittima dei malintenzionati:

  1. Verificare l’identità di chi si presenta alla porta. Tutti i tecnici incaricati sono muniti di cartellino di riconoscimento e obbligati a mostrarlo.

  2. Diffidare se il letturista si presenta accompagnato da altre persone.

  3. Comunicare l’autolettura del contatore attraverso i canali ufficiali.

Gli utenti possono inviare la lettura del contatore via e-mail all’indirizzo lettura.si@grupposistemisalerno.it, tramite SMS al numero 342.4112609 (indicando il codice servizio seguito dalla lettura senza decimali), oppure accedendo allo Sportello Online sul sito solsistemisalerno.it – previa registrazione – o ancora contattando il numero verde 800.053.330.

Nessuna riscossione a domicilio

La società ribadisce che nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire denaro a nome o per conto dell’azienda presso le utenze domestiche. In caso di sospetti o tentativi di truffa, i cittadini sono invitati a contattare immediatamente le forze dell’ordine e informare la società.

Concludendo, Sistemi Salerno – Servizi Idrici Spa condanna con fermezza i reati ai danni delle persone più vulnerabili, rinnovando il proprio impegno nella tutela degli utenti e nella prevenzione delle truffe sul territorio.

