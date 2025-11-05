Nuova procuratrice Rosa Volpe insediata a Firenze - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Ecoambiente Salerno report per l’innovazione sostenibile
Gasparri-Bicchielli scrivono a Antimafia su candidato Scarpitti
Nuova procuratrice Rosa Volpe insediata a Firenze
Sistemi Salerno:: “Nessuno è autorizzato a riscuotere denaro a domicilio”
Attualità

Nuova procuratrice Rosa Volpe insediata a Firenze

  • Novembre 5, 2025
  • 0
  • 177
  • 1 Min Read
Nuova procuratrice Rosa Volpe insediata a Firenze

Si e’ insediata stamani la nuova procuratrice capo di Firenze, Rosa Volpe. La cerimonia si e’ tenuta nell’aula 31 del palazzo di giustizia dinanzi ai vertici della Corte d’Appello, del Tribunale e della Procura Generale, nonche’ di rappresentanti istituzionali e delle forze armate. Presente anche il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. Volpe lascia la carica di procuratrice generale di Salerno e succede a Filippo Spiezia, la cui nomina e’ stata annullata da una sentenza del Consiglio di Stato

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013