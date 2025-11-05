Nuova procuratrice Rosa Volpe insediata a Firenze

Si e’ insediata stamani la nuova procuratrice capo di Firenze, Rosa Volpe. La cerimonia si e’ tenuta nell’aula 31 del palazzo di giustizia dinanzi ai vertici della Corte d’Appello, del Tribunale e della Procura Generale, nonche’ di rappresentanti istituzionali e delle forze armate. Presente anche il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. Volpe lascia la carica di procuratrice generale di Salerno e succede a Filippo Spiezia, la cui nomina e’ stata annullata da una sentenza del Consiglio di Stato
