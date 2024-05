Sistema di riscossione, alla Camera audizione dell’avv Labonia

L’avvocato salernitano Simone Labonia ieri audito in Commissione Finanze della Camera dei Deputati in merito alla riorganizzazione del sistema di recupero delle Agenzie delle Entrate e Agenzie delle Entrate Riscossione. L’avvocato cassazionista e docente universitario ha presentato una dettagliata relazione in merito alle modifiche da apportare al decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 marzo, recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Obiettivo della commissione Finanze è dare esaltazione ai principi di equità, giustizia, economicità e imparzialità dei sistemi di riscossione, da orientare, sempre di più, verso gli obiettivi di risultato, assicurando un’adeguata tutela del contribuente. Tra le proposte avanzate dall’avvocato Labonia, la previsione dell’obbligo, in capo agli enti creditori, di dare immediato avviso all’agente della riscossione, degli eventi, dei provvedimenti e dei fatti di rilievo inerenti al credito oggetto del ruolo trasmesso; previsione dell’obbligo di recepimento dei principi posti a tutela del contribuente, così come previsto dal dpr 602/1973, nell’ipotesi di riaffidamento dei carichi a soggetti privati; previsione del diritto, in favore del contribuente, di compensare crediti esistenti e certificati, anche in presenza di ruoli oggetto di rateizzo, per i quali si sia verificato un inadempimento, una revoca, ovvero una decadenza dal beneficio del termine. Tra le altre proposte avanzate dal legale salernitano la previsione della modifica dell’articolo 3 bis del D.L. 146/2023 per l’ampliamento e l’estensione dei limiti all’impugnabilità del ruolo; previsione di una parità di determinazione nel computo degli interessi da applicare sia nel caso di ritardata iscrizione a ruolo, quanto nel caso di erogazione di rimborsi. Dalla Commissione Finanze grande attenzione e interesse alle parole dell’avvocato Labonia. Le proposte saranno valutate attentamente affinché si possa poi procedere con il giusto adeguamento alla norma. «Un onore essere audito in commissione Finanze. Abbiamo affrontato un tema delicato e complesso che merita grande attenzione, come può essere il sistema nazionale di riscossione. Mi sono impegnato a fornire una relazione dettagliata, discussa in aula per apportare le giuste integrazioni e modifiche nell’ambito dello scenario legislativo che ci occupa, nel tentativo di ulteriormente rafforzare, e vibratamente sostenere, l’intendimento della riforma», ha dichiarato l’avvocato Labonia. Nel suo intervento, l’avvocato Labonia ha rimarcato la necessità di tutelare il contribuente sottolineando la necessità di dare immediato riscontro, da parte degli enti creditori, agli agenti della riscossione di quelli che sono i fatti e gli eventi che riguardano la riscossione.