Sinner solito fenomeno anche con... il pallone: che numeri prima del match con Griekspoor - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Tajani, mi aspetto un risultato a due cifre
Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery
Sinner, infortunio a Shanghai? Jannik zoppica e si ferma nel match contro Griekspoor
Salerno, morto di Mario Avallone, storico volto del calcio giovanile
Ultim'ora Nazionale

Sinner solito fenomeno anche con… il pallone: che numeri prima del match con Griekspoor

  • Ottobre 5, 2025
  • 0
  • 73
  • 1 Min Read
Sinner solito fenomeno anche con… il pallone: che numeri prima del match con Griekspoor

(Adnkronos) –
Jannik Sinner fuoriclasse anche con il pallone tra i piedi. Il numero 2 del ranking Atp è stato 'pizzicato' dalle telecamere delle tv prima del match contro l'olandese Tallon Griekspoor a Shanghai, in una fase molto rilassata del riscaldamento. Nel filmato, diventato già virale sui social, Jannik ruba una pallina a coach Simone Vagnozzi e inizia a palleggiare. Ovviamente, senza mai far cadere la palla a terra. La curiosità? Vagnozzi quasi non si accorge del momento e resta fisso con lo sguardo in avanti, probabilmente intento a guardare il match tra Novak Djokovic e Yannick Hanfmann, scesi in campo prima dell'azzurro. Come al solito, Jannik regala spettacolo se di mezzo c'è il pallone. Come fatto più volte in passato.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025