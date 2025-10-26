Sinner dopo vittoria di Vienna: "Non è stato semplice, ma non ho mai mollato" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l’oro nell’eliminazione
Evelina Sgarbi: “Mio padre non è accudito bene dalla compagna”
Mattarella: “Pace va cercata, coltivata e osata”
Cirielli, ‘grande entusiasmo e forte sostegno da Salvini’
Ultim'ora Nazionale

Sinner dopo vittoria di Vienna: “Non è stato semplice, ma non ho mai mollato”

  • Ottobre 26, 2025
  • 0
  • 90
  • 2 Min Read
Sinner dopo vittoria di Vienna: “Non è stato semplice, ma non ho mai mollato”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner esulta dopo aver vinto l'Atp 500 di Vienna. Oggi, domenica 26 ottobre, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in finale, riuscendo a rimontare in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. "Non è stata una finale semplice. Nel primo set ho avuto delle opportunità, ma non le ho sfruttate. Perso il set ho comunque cercato di stare lì mentalmente, di giocare il mio tennis migliore quando contava. Il terzo è stato un po' come andare sulle montagne russe. Ma ci sono stati momenti in cui ho sentito la palla molto bene", ha detto Sinner a caldo durante la premiazione. Sinner ha accusato un accenno di crampi al termine del terzo set: "Alla fine è stato difficile anche per questo, ma è stato importante stare lì, non mollare. Ho fatto le scelte giuste, servire bene e risparmiare energie nei miei turni di battuta è stato molto importante".  Poi il numero due del mondo è passato ai ringraziamenti. "Grazie al mio team, al sostegno che mi mostrate. Riuscite a comprendermi anche se a volte non è semplice. Qui c'è la mia famiglia e la mia fidanzata. Grazie anche a tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa", ha sottolineato Sinner durante la cerimonia di premiazione, mentre addosso gli nevicano coriandoli. Non mancano le parole di apprezzamento per l'avversario battuto in finale e per chi organizza il torneo, "che è sempre speciale per me".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025