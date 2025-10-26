Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l'assessore Patané: "Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l’assessore Patané: “Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo”
Sassuolo-Roma 0-1, Dybala regala vittoria e vetta classifica a Gasperini
Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: “Ho sbagliato”
Sinner, trionfo a Vienna: Jannik rimonta Zverev e conquista il titolo
Ultim'ora Nazionale

Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l’assessore Patané: “Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo”

  • Ottobre 26, 2025
  • 0
  • 77
  • 2 Min Read
Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l’assessore Patané: “Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo”

(Adnkronos) – "Abbiamo deciso di accelerare sui velox e sui 'vista-red' sulla via Cristoforo Colombo e su Corso Francia". Lo afferma all'Adnkronos l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patané riguardo ai provvedimenti sulle due strade, la prima teatro dello schianto in cui l'altro ieri sera ha perso la vita la 20enne Beatrice Bellucci, la seconda di diversi incidenti mortali con giovani vittime.  I 60 velox per tutta Roma "Avevamo già deciso da tempo di mettere 60 velox in tutta Roma – ricorda Patané -. Siamo partiti con i primi cinque, due dei quali sono stati già posizionati su via Isacco Newton, due sulla tangenziale, il tutor sulla via del Mare, oltre a quello che era già stato messo su Galleria Giovanni XXIII". Le pratiche erano già state avviate per 60 punti e "abbiamo deciso di accelerare su tre velox sulla Colombo – nel tratto urbano tra piazza dei Navigatori e via Costantino e in due tratti extra-urbani – e tre su Corso Francia, dove però, prima di istallarli, serve il decreto prefettizio, ma già sono stati fatti i sopralluoghi".  Le telecamere che fanno la multa se passi con il rosso Si accelera anche sui "'vista-red', le cosiddette telecamere che fanno la multa al passaggio con il rosso: ce l'abbiamo soltanto sulla Colombo in uscita da Roma e, invece, li metteremo anche in entrata sempre all'altezza della circonvallazione Ostiense; inoltre vogliamo metterli all'altezza di Colombo-Laurentina e Colombo-via di Malafede" e "in Corso Francia".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025