Sinner, che fatica con Shapovalov: perde un set, rimonta e si prende gli ottavi degli Us Open - Le Cronache
  • Agosto 30, 2025
Jannik Sinner batte Denis Shapovalov e vola agli ottavi di finale degli Us Open 2025. Oggi, sabato 30 agosto, il tennista azzurro ha superato il canadese, numero 29 del mondo, nel terzo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica. Sinner si è imposto in quattro set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Al prossimo turno Sinner troverà uno tra l'americano Tommy Paul e il kazako Aleksandr Bublik. Primo set in salita per Sinner, dove l'azzurro, fatica a entrare in partita, è molto falloso e non riesce a essere incisivo con il servizio. Jannik va quindi sotto nel primo set prima 4-1 e poi 5-2, ma recupera e sale 5-5 avendo anche una palla break, per poi invece cedere 7-5. Il numero uno al mondo reagisce, anche grazie a un cambio di scarpe 'magico, e vince il secondo parziale piazzando il break nel settimo gioco, poi rimonta nel terzo set da 0-3 con una serie di sei giochi consecutivi chiudendo 6-3. Nel quarto set il canadese sembra non averne più e l’azzurro sale 4-1 per poi aggiudicarsi il parziale con un altro 6-3 e il match dopo oltre tre ore per 6-3.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

