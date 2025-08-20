Sinner, Cahill: “Ha avuto un virus, ora sta un po’ meglio e domani dovrebbe tornare in campo”

(Adnkronos) – "Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz lunedì. Ora si sente un po' meglio, oggi riposerà ancora e dovrebbe tornare in campo domani. Siamo fiduciosi che starà bene". L'allenatore di Jannik Sinner, Darren Cahill, fa chiarezza, nel corso di un'intervista a 'Espn' sulle condizioni di salute del numero uno del mondo, ritiratosi dopo aver perso i primi 5 game nella finale del torneo Ato Masters 1000 di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre il 24enne altoatesino difenderà il titolo conquistato l'anno scorso allo Us Open di New York, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Castel San Giorgio, ripartono i servizi nido e micronido comunale
- Ictus ,Cardarelli tra primi centri ad utilizzare un nuovo farmaco
- Meta rimuove gruppo Fb ‘Mia Moglie’: “Violate nostre policy”
- Salerno, Pecoraro (M5S) attacca il Comune: Verde pubblico nel degrado
- West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco