Sindaco Salerno: Cordoglio per morte Margaret Cittadino

Esprimo profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Margaret Cittadino. Una donna generosa, appassionata, competente, coraggiosa che ha servito per tutta la vita la nostra comunità. La sua attività politica e sindacale è stata un prezioso punto di riferimento per la tutela dei diritti, la solidarietà verso i più deboli ed emarginati, la lotta alle ingiustizie. Margaret con il suo carisma riusciva a coinvolgere ed a mobilitare. Anche in campo sindacale si è spesa fino all’ultima energia per la qualità del servizio ed i diritti di pazienti e lavoratori. Ai familiari, amici e compagni un abbraccio solidale nel ricordo di una persona speciale. Addio Margaret