Simona Ventura e Giovanni Terzi, gli audio dello stalker e lo sfogo: "Ci minaccia di morte" - Le Cronache
Montecorvino. Stasera fiaccolata per ricordare Tina
Rea e l’intima, costante tensione della poesia
Ben Affleck, l’appello della figlia Violet per l’uso delle mascherine contro Covid
Il premio Graldi a Barbera, Foschini, Ferrarella e Sardoni
(Adnkronos) – "Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona". Così Giovanni Terzi in un post su Instagram racconta di aver denunciato l’uomo che da tempo perseguita lui e la moglie e conduttrice Simona Ventura. "Denunciato. Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose", ha spiegato sui social.   Il giornalista e scrittore ha anche condiviso alcuni degli audio ricevuti, pieni di odio, rivolti alla coppia. "Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate. Non abbiate mai paura". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

