Simeone lancia “Rete Civica X Conte”

«La disponibilità espressa da Giuseppe Conte a partecipare alle primarie del centrosinistra apre una nuova fase politica. Per questo ho deciso di promuovere “Rete Civica X Conte”, un progetto che parte dalla Campania con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, studenti e rappresentanti delle realtà territoriali in un percorso condiviso di partecipazione e sostegno alla sua candidatura». Lo annuncia Nino Simeone, consigliere regionale e capogruppo di Fico Presidente. «L’intenzione è costruire uno spazio aperto e inclusivo, autonomo ma in piena sintonia con il Movimento 5 Stelle, che continua a rappresentare il mio riferimento politico nazionale. Una realtà pronta ad accogliere tutte le forze politiche, civiche e associative che si riconoscono in questo progetto. Non vogliamo limitarci a sostenere una candidatura: intendiamo dare vita a una rete capace di valorizzare le competenze, raccogliere proposte e trasformare le istanze dei territori in contenuti politici concreti». «Il percorso prenderà il via dalle cinque province campane: Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Lavoreremo alla costituzione di comitati civici e all’organizzazione di momenti di confronto, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la partecipazione e portare questa esperienza oltre i confini regionali, in vista delle primarie del 2027». «Oggi più che mai è necessario restituire ai cittadini un ruolo centrale nelle scelte politiche. I partiti restano interlocutori fondamentali, ma la partecipazione democratica deve andare oltre le strutture tradizionali, aprendosi alle esperienze, alle sensibilità e alle competenze presenti nella società. “Rete Civica X Conte” nasce proprio con questa ambizione: creare un punto di incontro tra persone e realtà diverse, unite dalla volontà di contribuire alla costruzione di una proposta politica credibile e orientata al futuro». «I primi confronti informali sono già stati avviati online attraverso la piattaforma “Rete Civica X Conte”. Il prossimo passo sarà raccogliere le adesioni e strutturare una presenza capillare sul territorio, attraverso iniziative e occasioni di partecipazione. Partiamo dalla Campania, ma guardiamo all’intero Paese: vogliamo costruire una rete nazionale capace di dare voce a chi crede in una politica fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione», conclude Simeone.
Post Recenti
- Simeone lancia “Rete Civica X Conte”
- Punto nascita di Sapri, la Cgil sfida Fico
- Neuromed, pioggia di contributi allla Lega
- Il Team Yamaha non parteciperà al Gp del Qatar per la situazione in Medioriente. MotoGp: “Dispiace per la decisione, gli altri Team ci saranno”
- Atp Finals, Sport e Salute illumina Torino, il 14 novembre l’inaugurazione in Piemonte
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco