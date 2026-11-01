Simeone lancia “Rete Civica X Conte”

«La disponibilità espressa da Giuseppe Conte a partecipare alle primarie del centrosinistra apre una nuova fase politica. Per questo ho deciso di promuovere “Rete Civica X Conte”, un progetto che parte dalla Campania con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, studenti e rappresentanti delle realtà territoriali in un percorso condiviso di partecipazione e sostegno alla sua candidatura». Lo annuncia Nino Simeone, consigliere regionale e capogruppo di Fico Presidente. «L’intenzione è costruire uno spazio aperto e inclusivo, autonomo ma in piena sintonia con il Movimento 5 Stelle, che continua a rappresentare il mio riferimento politico nazionale. Una realtà pronta ad accogliere tutte le forze politiche, civiche e associative che si riconoscono in questo progetto. Non vogliamo limitarci a sostenere una candidatura: intendiamo dare vita a una rete capace di valorizzare le competenze, raccogliere proposte e trasformare le istanze dei territori in contenuti politici concreti». «Il percorso prenderà il via dalle cinque province campane: Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Lavoreremo alla costituzione di comitati civici e all’organizzazione di momenti di confronto, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la partecipazione e portare questa esperienza oltre i confini regionali, in vista delle primarie del 2027». «Oggi più che mai è necessario restituire ai cittadini un ruolo centrale nelle scelte politiche. I partiti restano interlocutori fondamentali, ma la partecipazione democratica deve andare oltre le strutture tradizionali, aprendosi alle esperienze, alle sensibilità e alle competenze presenti nella società. “Rete Civica X Conte” nasce proprio con questa ambizione: creare un punto di incontro tra persone e realtà diverse, unite dalla volontà di contribuire alla costruzione di una proposta politica credibile e orientata al futuro». «I primi confronti informali sono già stati avviati online attraverso la piattaforma “Rete Civica X Conte”. Il prossimo passo sarà raccogliere le adesioni e strutturare una presenza capillare sul territorio, attraverso iniziative e occasioni di partecipazione. Partiamo dalla Campania, ma guardiamo all’intero Paese: vogliamo costruire una rete nazionale capace di dare voce a chi crede in una politica fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione», conclude Simeone.