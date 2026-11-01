Simeone lancia “Rete Civica X Conte” - Le Cronache Attualità
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Il Team Yamaha non parteciperà al Gp del Qatar per la situazione in Medioriente. MotoGp: “Dispiace per la decisione, gli altri Team ci saranno” Atp Finals, Sport e Salute illumina Torino, il 14 novembre l’inaugurazione in Piemonte Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola a Gangi, scattate indagini Serie A, oggi Como-Venezia 0-0 – Diretta Da oggi scatta il contributo di 2 euro sui pacchi extra-Ue, nel mirino le spedizioni dalla Cina Meloni: “Impegnata a chiudere bene mandato e riottenere fiducia, Quirinale non è nei miei piani” Roma, investito da auto mentre attraversa via Cristoforo Colombo: morto 34enne Deep Purple, Ian Gillan ricoverato: annullati i concerti di Lipsia e Amburgo Elezioni midterm più costose della storia, spesi già 3,8 miliardi di dollari: l’analisi Liam Fitzgerald morto a 29 anni in un incidente in moto, il mondo dei social piange l’influencer Halloween, Heidi Klum stupisce con il costume da ‘mano amputata’ Omicidio nella notte alle porte di Arezzo, 61enne trovato morto nel parcheggio di un ristorante Il Team Yamaha non parteciperà al Gp del Qatar per la situazione in Medioriente. MotoGp: “Dispiace per la decisione, gli altri Team ci saranno” Atp Finals, Sport e Salute illumina Torino, il 14 novembre l’inaugurazione in Piemonte Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola a Gangi, scattate indagini Serie A, oggi Como-Venezia 0-0 – Diretta Da oggi scatta il contributo di 2 euro sui pacchi extra-Ue, nel mirino le spedizioni dalla Cina Meloni: “Impegnata a chiudere bene mandato e riottenere fiducia, Quirinale non è nei miei piani” Roma, investito da auto mentre attraversa via Cristoforo Colombo: morto 34enne Deep Purple, Ian Gillan ricoverato: annullati i concerti di Lipsia e Amburgo Elezioni midterm più costose della storia, spesi già 3,8 miliardi di dollari: l’analisi Liam Fitzgerald morto a 29 anni in un incidente in moto, il mondo dei social piange l’influencer Halloween, Heidi Klum stupisce con il costume da ‘mano amputata’ Omicidio nella notte alle porte di Arezzo, 61enne trovato morto nel parcheggio di un ristorante
Attualità

Simeone lancia “Rete Civica X Conte”

  • Novembre 1, 2026
  • 0
  • 36
  • 2 Min Read
Simeone lancia “Rete Civica X Conte”

«La disponibilità espressa da Giuseppe Conte a partecipare alle primarie del centrosinistra apre una nuova fase politica. Per questo ho deciso di promuovere “Rete Civica X Conte”, un progetto che parte dalla Campania con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, studenti e rappresentanti delle realtà territoriali in un percorso condiviso di partecipazione e sostegno alla sua candidatura». Lo annuncia Nino Simeone, consigliere regionale e capogruppo di Fico Presidente. «L’intenzione è costruire uno spazio aperto e inclusivo, autonomo ma in piena sintonia con il Movimento 5 Stelle, che continua a rappresentare il mio riferimento politico nazionale. Una realtà pronta ad accogliere tutte le forze politiche, civiche e associative che si riconoscono in questo progetto. Non vogliamo limitarci a sostenere una candidatura: intendiamo dare vita a una rete capace di valorizzare le competenze, raccogliere proposte e trasformare le istanze dei territori in contenuti politici concreti». «Il percorso prenderà il via dalle cinque province campane: Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Lavoreremo alla costituzione di comitati civici e all’organizzazione di momenti di confronto, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la partecipazione e portare questa esperienza oltre i confini regionali, in vista delle primarie del 2027». «Oggi più che mai è necessario restituire ai cittadini un ruolo centrale nelle scelte politiche. I partiti restano interlocutori fondamentali, ma la partecipazione democratica deve andare oltre le strutture tradizionali, aprendosi alle esperienze, alle sensibilità e alle competenze presenti nella società. “Rete Civica X Conte” nasce proprio con questa ambizione: creare un punto di incontro tra persone e realtà diverse, unite dalla volontà di contribuire alla costruzione di una proposta politica credibile e orientata al futuro». «I primi confronti informali sono già stati avviati online attraverso la piattaforma “Rete Civica X Conte”. Il prossimo passo sarà raccogliere le adesioni e strutturare una presenza capillare sul territorio, attraverso iniziative e occasioni di partecipazione. Partiamo dalla Campania, ma guardiamo all’intero Paese: vogliamo costruire una rete nazionale capace di dare voce a chi crede in una politica fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione», conclude Simeone.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013