Sii Saggio, Guida Sicuro, partiti da Salerno

Ha preso il via via ufficialmente dalla città di Salerno, la dodicesima edizione del progetto sulla sicurezza stradale e del mare <<Sii Saggio, Guida Sicuro>>, le cui finalità constano nel sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale e del mare educandoli a comportamenti più sicuri in modo da favorire l’acquisizione di una condotta responsabile per conseguire una riduzione del numero e della gravità degli incidenti in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.6 dell’Agenda ONU 2030 e con il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030. È stato il Salone dei Marmi di Palazzo di Città del Comune di Salerno, ad ospitare il primo incontro formativo della XII edizione del roadshow itinerante #siisaggioguidasicuro alla presenza di oltre 300 studenti degli istituti salernitani. Ai saluti di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Presidente f.f. ANCI Campania, Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regine Campania, Claudio Tringali, Assessore alla Sicurezza Comune di Salerno, Stefano Macarra, Primo Dirigente Sezione Polizia Stradale di Salerno e la testimonianza di Gianluca Memoli, Consigliere Comunale e vittima di incidente stradale, sono saliti in cattedra Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani e Alessandra Franciosa, Consultant Associazione Meridiani – Referente progetto scuola “Sii Saggio, Guida Sicuro”, mentre per le Forze dell’Ordine il Colonnello Rosario Battipaglia, Comandante Polizia Municipale di Salerno ed il Maggiore Antonio Corvino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno. A moderare l’incontro è stata Sonia Di Domenico, presenter Associazione Meridiani. A chiusura dell’incontro formativo la manifestazione si è spostata a Piazza Amendola per una importante esposizione di mezzi altamente tecnologici sulla sicurezza stradale del mare a cura di Anas, Polizia di Stato, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria e Polizia Municipale di Salerno, che ha visto il coinvolgimento degli studenti. #siisaggioguidasicuro è promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in sinergia con l’Associazione Meridiani e si avvale della collaborazione e del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministro dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, dell’Università Federico II di Napoli, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, delle Forze dell’Ordine, «La Regione Campania, promuove per il tramite dell’ANCI Campania con convinzione il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” per sensibilizzare i giovani sull’importanza della sicurezza stradale – attesta il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone. – Questa iniziativa parte dalla considerazione che la strada è un bene comune e uno spazio condiviso dove l’azione del singolo può avere ripercussioni sull’altro. La sicurezza stradale è una sfida collettiva e noi della Regione Campania siamo in prima linea per affrontarla con responsabilità e innovazione da anni». Il progetto, che per l’anno scolastico e accediamo 2025/2026 prevede 40 incontri formativi sull’intero territorio campano, riguarda l’orientamento dei giovani, favorendo l’acquisizione di comportamenti responsabili alla guida, rendendo gli studenti al tempo stesso parte attiva del tutto stimolando la loro creatività attraverso un concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare che consiste nella realizzazione di un video, un disegno, un manifesto, un testo… La campagna di sensibilizzazione, si articola in due fasi: nella prima fase, durante gli incontri formativi e divulgativi, gli studenti esaminano i fattori di rischio per l’utente della strada e del mare, sia esso pedone, ciclista, motociclista, automobilista e/o marittimo. Alcune cattive abitudini rappresentano infatti un pericolo per la propria e altrui sicurezza. Nel corso delle lezioni formative, gli scolari vengono coinvolti emotivamente con la proiezione di spot e con lezioni formative; gli studenti sono seguiti nei lavori da personale esperto sulla sicurezza stradale e del mare. La seconda fase prevede un galà sulla sicurezza stradale e del mare in presenza di tutti i testimonial, personaggi del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport e la realizzazione del “Villaggio sulla Sicurezza Stradale e del Mare” che si terrà il 13 maggio 2026 nella città di Napoli presso l’ex area base Nato di Bagnoli dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Nel corso della giornata si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso e verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli studenti.