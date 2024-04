Si è conclusa ieri la PaperWeek 2024: oltre 10mila partecipanti in Campania

di Erika Noschese

Si è chiusa ufficialmente ieri, a Salerno, la settimana della Paper week che ha visto il capoluogo di provincia capitale della raccolta differenziata e del riciclo di Carta e Cartone 2024. In tutta Italia gli appuntamenti sono stati centinaia e che coinvolto un numero significativo di studenti e di famiglie. «Noi stimiamo almeno 60 mila partecipanti. A Salerno in particolare abbiamo avuto oltre una trentina di appuntamenti e una presenza in tutta la Campania di oltre 10.000 persone – ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero imballaggi a base cellulosica – È stato un momento molto importante per far vedere, attraverso l’apertura degli impianti, che cosa vuol dire fare la buona raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone e i vantaggi, in termini ambientali sociali ed economici che porta la raccolta differenziata della carta». Tanti appuntamenti gratuiti, organizzati sia da Comieco che dai PaperWeeker, per conoscere e apprezzare meglio la versatilità del materiale cellulosico in tutte le sue declinazioni, oltre che per approfondire le regole e il funzionamento di un virtuoso ciclo del riciclo, hanno animato per oltre una settimana il palinsesto speciale promosso in Campania e nella città di Salerno, eletta quest’anno “Capitale del Riciclo di Carta e Cartone”, da Comieco con il patrocinio di Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Carisal, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, Salerno Letteratura, CNA Salerno.