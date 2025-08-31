Settembre a tavola

L’estate sta lentamente lasciando spazio all’autunno, ma settembre ci regala ancora la possibilità di gustare le ultime bontà stagionali. È il momento ideale per approfittare delle verdure che raggiungono la loro massima maturazione in questo periodo: zucchine profumate, peperoni dolci e croccanti, pomodori succosi, melanzane polpose, fagiolini teneri, carote dolci e cavoli delicati.In cucina, queste verdure offrono infinite possibilità: dalle insalate fresche e colorate, ai piatti caldi che iniziano a richiamare il comfort dell’autunno, senza rinunciare alla leggerezza e al sapore dell’estate. Non solo diventano protagoniste perfette anche di aperitivi e antipasti sfiziosi, da servire in pinzimonio, in gustose frittatine o in crostini ricchi di colore, ideali da abbinare a un cocktail fresco o a un calice di bollicine che esalti i loro profumi. Le nostre ricette di settembre sono pensate per valorizzare questi ingredienti con semplicità e creatività, portando in tavola tutto il gusto e la freschezza di un’estate che saluta la nuova stagione.

Crema fredda di pomodorini e zucchine

Ingredienti

400 g di pomodorini maturi

2 zucchine medie

½ cipolla rossa (o cipollotto fresco)

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Qualche foglia di basilico fresco

Sale e pepe q.b.

Qualche cubetto di ghiaccio (facoltativo, per raffreddare più velocemente)

Per guarnire:

Crostini di pane croccante

Semi di sesamo o zucca tostati

Un filo d’olio EVO a

Preparazione

Preparare le verdure: lavare bene pomodorini e zucchine. Tagliare i pomodorini a metà e le zucchine a rondelle sottili.

Soffritto leggero in una padella, scaldare un cucchiaio d’olio con la cipolla tritata e l’aglio intero (da togliere dopo la cottura).

Cottura rapida: aggiungere zucchine e pomodorini, un pizzico di sale e far cuocere a fuoco medio per circa 8–10 minuti, giusto il tempo di ammorbidire le verdure senza farle asciugare troppo.

Frullare: trasferire il tutto nel bicchiere di un frullatore, aggiungere le foglie di basilico e un filo d’olio a crudo. Frullare fino a ottenere una crema liscia.Raffreddare: lasciare riposare in frigorifero per almeno 1 ora (o aggiungere qualche cubetto di ghiaccio e frullare ancora).Servire: versare la crema fredda in ciotoline o bicchieri, guarnire con crostini, semi tostati e un filo d’olio EVO.

Peperoni ripieni di fregola sarda

INGREDIENTI

3 peperoni misti

mezza tazza di fregola a peperone

100 gr.di fiordilatte o scamorza

3 uova

Mezzo litro di passata di pomodoro

olio evo

mezzo spicchio d’aglio

Basilico

Olio

Sale

Pepe

50 ml di olio evo

PREPARAZIONE

Tagliate i peperonI a metà per il lungo, levate i semi e il picciolo e passateli al microonde per 10 minuti o in forno statico per 20 minuti

Scolate delicatamente le metà di peperoni e trasferiteli in una pirofila.

Soffriggete l’aglio schiacciato in poco olio, aggiungete la fregola ei lasciando che si insaporisca per qualche minuto. Risottando il tutto, aggiungete la passata di pomodoro.

Lasciate cuocere per un 15/20 minuti aggiungendo un po’ d’acqua calda se necessario.

Fate raffreddare ed unite la fregola alla scamorza a dadini ,le uova sbattute con il formaggio,pepe,sale ,basilico e riempite i peperoni.

Aggiungete un filo d’olio e fate cuocere in forno preriscaldato per una mezz’ora.

Ottimi sia caldi che freddi si conservano in frigo coperti per qualche giorno.

Zucchine ripiene senza lattosio

INGREDIENTI

2 Zucchine

1uovo

5o gr di olive Itrana nera Ficacci

Basilico

Prezzemolo

Sale

Olio

Aglio

1 Alice

8 pomodorini

Pane grattugiato

PREPARAZIONE

Tagliate in due le zucchine,prelevatene la polpa e tagliatela a tocchetti.

In una ciotola sbattete l’uovo,unite la polpa delle zucchine, l’aglio ed i pomodorini a pezzetti,il basilico ed il prezzemolo sminuzzato,le olive denocciolate ed il filetto di alice,salate ed aggiungete un po’ di pane grattugiato se necessario per amalgamare.

Salate ed oliate le zucchine prima di riempirle con il composto.

Una volta pronte adagiatele in una teglia cosparse da un filo d’olio e fate cuocere in forno preriscaldato per un 15/20 minuti o anche in padella con un po’ d’olio ed acqua.

Buone da preparare in anticipo,si mantengono per qualche giorno coppette in forno.

Raffaella D’Andrea