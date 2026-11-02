Serie A, chi gioca oggi? Le partite di giornata e dove vederle - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Due ciclisti investiti da un tir a Battipaglia: un morto e un ferito grave Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio: “Inviato ai soci un’offerta per acquistarne le quote” Pasolini, nuova indagine sull’omicidio: la Procura di Roma riapre il caso Ucraina, finisce la tregua di Oleshky: la Russia riprende gli attacchi su Kherson Crans Montana, Jacques Moretti in aula per nuovo interrogatorio: non risponderà a domande su riciclaggio Serie A, chi gioca oggi? Le partite di giornata e dove vederle Antonelli, ‘regalo’ speciale dopo la vittoria del Mondiale di Formula 1: Kimi porta a casa il… pannello del campione Elezioni, Calenda boccia il Campo largo e svela il suo piano: “Correrò da solo, saremo decisivi” Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane Antonelli vince il Mondiale di F1 e si commuove per il nonno Ia, Angelini (Sensemakers): “In Italia usata dal 40% degli utenti” Addio a Juan Atkins, morto uno dei padri della musica techno: aveva 64 anni Due ciclisti investiti da un tir a Battipaglia: un morto e un ferito grave Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio: “Inviato ai soci un’offerta per acquistarne le quote” Pasolini, nuova indagine sull’omicidio: la Procura di Roma riapre il caso Ucraina, finisce la tregua di Oleshky: la Russia riprende gli attacchi su Kherson Crans Montana, Jacques Moretti in aula per nuovo interrogatorio: non risponderà a domande su riciclaggio Serie A, chi gioca oggi? Le partite di giornata e dove vederle Antonelli, ‘regalo’ speciale dopo la vittoria del Mondiale di Formula 1: Kimi porta a casa il… pannello del campione Elezioni, Calenda boccia il Campo largo e svela il suo piano: “Correrò da solo, saremo decisivi” Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane Antonelli vince il Mondiale di F1 e si commuove per il nonno Ia, Angelini (Sensemakers): “In Italia usata dal 40% degli utenti” Addio a Juan Atkins, morto uno dei padri della musica techno: aveva 64 anni
Ultim'ora Nazionale

Serie A, chi gioca oggi? Le partite di giornata e dove vederle

  • Novembre 2, 2026
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read
Serie A, chi gioca oggi? Le partite di giornata e dove vederle

(Adnkronos) – Si chiude il decimo turno di Serie A. Oggi, lunedì 2 novembre, va in archivio la giornata 10 di campionato con le ultime due partite. Alle 18:30 di gioca Sassuolo-Fiorentina, con i viola a caccia di punti pesanti per rialzare una classifica nera, che li vede la squadra di Vanoli al quartultimo posto, con soli 5 punti. In serata, alle 20:45, il monday night
Atalanta-Parma. Ecco dove vedere le partite di oggi in tv e streaming.  

Ecco il programma delle partite di Serie A di oggi, lunedì 2 novembre, e dove vederle in tv e streaming:  

Ore 18:30 Sassuolo-Fiorentina visibile in diretta tv su Dazn e Sky Sport e in straming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn 

Ore 20:45 Atalanta-Parma visibile in diretta tv e in streaming su Dazn 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025