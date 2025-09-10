Sergio Muniz: "Mio figlio ha una malattia rara della pelle" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: “Si sono persi”
Droni russi sulla Polonia, Tusk parla con Zelensky: al colloquio anche Meloni, Rutte e Starmer
BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
Ultim'ora Nazionale

Sergio Muniz: “Mio figlio ha una malattia rara della pelle”

  • Settembre 10, 2025
  • 0
  • 52
  • 1 Min Read
Sergio Muniz: “Mio figlio ha una malattia rara della pelle”

(Adnkronos) – "Mio figlio ha una malattia rara della pelle", così Sergio Muniz ospite oggi, mercoledì 10 settembre, a La volta buona, ha parlato del figlio Yari, nato nel 2021 dalla compagna Morena Firpo.  "Mio figlio soffre di epidermolisi bollosa, ha una pelle molto delicata", ha spiegato l'attore che tirando un sospiro di sollievo ha aggiunto: "Però sta bene, hanno sviluppato una nuova proteina che lo aiuta a compensare la mancanza di collagene nella sua pelle".   La malattia che ha colpito il piccolo Yuri è rarissima, "solo altri quattro casi riconosciuti nel mondo". "La ricerca è importantissima, come è fondamentale la sanità pubblica", ha aggiunto il modello spagnolo.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025