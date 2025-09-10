Sergio Muniz: “Mio figlio ha una malattia rara della pelle”

(Adnkronos) – "Mio figlio ha una malattia rara della pelle", così Sergio Muniz ospite oggi, mercoledì 10 settembre, a La volta buona, ha parlato del figlio Yari, nato nel 2021 dalla compagna Morena Firpo. "Mio figlio soffre di epidermolisi bollosa, ha una pelle molto delicata", ha spiegato l'attore che tirando un sospiro di sollievo ha aggiunto: "Però sta bene, hanno sviluppato una nuova proteina che lo aiuta a compensare la mancanza di collagene nella sua pelle". La malattia che ha colpito il piccolo Yuri è rarissima, "solo altri quattro casi riconosciuti nel mondo". "La ricerca è importantissima, come è fondamentale la sanità pubblica", ha aggiunto il modello spagnolo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: “Si sono persi”
- Droni russi sulla Polonia, Tusk parla con Zelensky: al colloquio anche Meloni, Rutte e Starmer
- BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025
- BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico
- Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano
Categorie
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco