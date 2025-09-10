Sergio Muniz: “Mio figlio ha una malattia rara della pelle”

(Adnkronos) – "Mio figlio ha una malattia rara della pelle", così Sergio Muniz ospite oggi, mercoledì 10 settembre, a La volta buona, ha parlato del figlio Yari, nato nel 2021 dalla compagna Morena Firpo. "Mio figlio soffre di epidermolisi bollosa, ha una pelle molto delicata", ha spiegato l'attore che tirando un sospiro di sollievo ha aggiunto: "Però sta bene, hanno sviluppato una nuova proteina che lo aiuta a compensare la mancanza di collagene nella sua pelle". La malattia che ha colpito il piccolo Yuri è rarissima, "solo altri quattro casi riconosciuti nel mondo". "La ricerca è importantissima, come è fondamentale la sanità pubblica", ha aggiunto il modello spagnolo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)