Serata di solidarietà organizzata dai Salernitani Doc

Una serata all’insegna della solidarietà quella organizzata da Massimo Staglioli, presidente dell’Associazione Salernitani Doc. Presso la sede di via Bottiglieri si è tenuta, infatti, un incontro conviviale che ha visto, tra gli altri, l’autorevole partecipazione di Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita Salerno-Campagna-Acerno. Nel prendere la parola Mons. Bellandi ha sottolineato l’importanza della solidarietà a favore di chi ne ha bisogno, manifestando il “doveroso” ringraziamento verso il Presidente Staglioli, da sempre schierato verso i più deboli e sempre disponibile ad offrire il contributo dell’associazione, da lui guidata, a sostegno delle categorie fragili. Dopo il saluto agli intervenuti del patron della serata, Massimo Staglioli, si sono susseguiti gli interventi del vice presidente nazionale dell’Associazione Movimento Cristiani Lavoratori, avv. Mariarosaria Pilla, nonché dell’on.le Guido Milanese e, per il Comune di Salerno, dell’assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Paola de Roberto. Con voce corale, tutti hanno espresso quanta importanza riveste la solidarietà che non deve mancare, specie in questi ultimi tempi, per sostenere iniziative solidali. Grande sostegno di volontariato, alla serata da parte dei componenti dell’Associazione Salernitani Doc, Roberto Casella, vice presidente; Mario Pacifico, segretario; Gabriella Naddeo, Dorotea Scafuri ed Antonio Campagnuolo. Nel corso dell’incontro il presidente Staglioli ha consegnato le uova pasquali ai bambini autistici dell’associazione #Gli Amici di #iosononicolo, guidata da Annarita Ruggiero. La serata è stata allietata anche da interventi canori, tra cui registriamo quello dell’ex calciatore della salernitana, Antonio Capone. Ospiti della serata, l’on. Nino Savastano e, tra gli altri, il Colonnello Filippo Melchiorre Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno; il Capitano di Vascello (CP) Attilio Maria Daconto, Comandante Capitaneria di Porto di Salerno; in rappresentanza del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio (che ha fatto pervenire una lettera di saluto), il Commissario Capo Pietro Senatore; in rappresentanza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gen. Oriol, è intervenuto il Tenente Colonello Edoardo Margarita; in rappresentanza del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide delegato dal Colonnello Nicola Iovino impegnato fuori sede, il Capitano dell’Esercito Giuseppe Murgolo; i prelati Don Gerardo Bacco, Don Roberto Faccenda e Don Antonio Romano della Caritas. A conclusione della serata i saluti affidati a Mons. Ballandi, il quale ha voluto donare, a tutti i presenti, un ramoscello d’ulivo. ni.cas