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Sepe e’ nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani
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Sepe e’ nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani

  • Aprile 20, 2026
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Sepe e’ nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani

La Regione Campania ha annunciato oggi l’esito della procedura di selezione del nuovo Direttore Artistico del Teatro Trianon Viviani: l’incarico e’ stato affidato al regista Pierpaolo Sepe. La nomina e’ stata comunicata nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, cui sono intervenuti il presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’assessore alla Cultura della Regione Campania Ninni Cutaia, il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Trianon Viviani Giovanni Pinto, il capo di gabinetto della Citta’ Metropolitana di Napoli Raffaele Chianese – in rappresentanza del socio fondatore – e lo stesso Sepe. L’incarico ha durata triennale. All’avviso pubblico, i cui termini erano stati prorogati dalla Regione per favorire la piu’ ampia partecipazione, hanno risposto 89 candidati. La scelta di Sepe, maturata a seguito dell’esame dei curriculum e dei progetti artistici, e’ stata deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e accolta dall’Assemblea dei soci. Regista napoletano attivo da oltre trent’anni tra Napoli e Roma, Sepe ha firmato piu’ di sessanta regie, attraversando la drammaturgia contemporanea e i classici del Novecento, con una ricerca continua di linguaggi scenici capaci di interrogare il presente e una costante centralita’ dell’attore. Ha collaborato, tra gli altri, con il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro di Roma, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro Eliseo, il Teatro Bellini e lo stesso Trianon. Tra i riconoscimenti figurano il Premio Ubu (2001) per 4.48 Psychosis di Sarah Kane, il Premio Flaiano per la regia teatrale (2005) e il Premio Nazionale della Critica (2012) per Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello. Accanto all’attivita’ di regista, svolge un’intensa attivita’ pedagogica dedicata alla formazione delle nuove generazioni attraverso workshop, laboratori e residenze.

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