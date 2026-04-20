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Scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Eboli

  • Aprile 20, 2026
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Scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Eboli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 20:47 di lunedì 20 aprile 2026 nel Salernitano, con epicentro a circa 6 km a sud di Eboli.

 

Secondo le rilevazioni, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 338 km, un dato che spiega perché il movimento tellurico sia stato percepito in maniera attenuata in superficie.

Mappa Salerno

Le località coinvolte

Tra i centri più vicini all’epicentro e dove la scossa potrebbe essere stata avvertita:

  • Eboli (6 km)
  • Battipaglia (7 km)
  • Altavilla Silentina (9 km)
  • Bellizzi (10 km)
  • Olevano sul Tusciano (10 km)
  • Albanella (12 km)

Nessun danno segnalato

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa è stata percepita in diverse aree della Piana del Sele, generando apprensione tra i cittadini.

 

 

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