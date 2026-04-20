Scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Eboli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 20:47 di lunedì 20 aprile 2026 nel Salernitano, con epicentro a circa 6 km a sud di Eboli.

Secondo le rilevazioni, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 338 km, un dato che spiega perché il movimento tellurico sia stato percepito in maniera attenuata in superficie.

Mappa Salerno

Le località coinvolte

Tra i centri più vicini all’epicentro e dove la scossa potrebbe essere stata avvertita:

Eboli (6 km)

Battipaglia (7 km)

Altavilla Silentina (9 km)

Bellizzi (10 km)

Olevano sul Tusciano (10 km)

Albanella (12 km)

Nessun danno segnalato

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la scossa è stata percepita in diverse aree della Piana del Sele, generando apprensione tra i cittadini.