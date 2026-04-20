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Obesità, dieta della longevità testata su 330 adolescenti

  • Aprile 20, 2026
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Obesità, dieta della longevità testata su 330 adolescenti

L’obiettivo è ambizioso: invertire la rotta in una regione che detiene il più alto tasso di obesità infantile in Europa, trasformando la Campania in un laboratorio d’avanguardia per la salute delle nuove generazioni.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, segna una svolta storica nella prevenzione sanitaria giovanile: per la prima volta al mondo, uno studio clinico randomizzato testerà gli effetti della dieta della longevità e della dieta mima-digiuno su un campione di 330 adolescenti del territorio.

La presentazione martedì 21 aprile 2026, alle ore 10 e 30 presso l’Istituto scolastico Sannino-De Cillis di via De Meis, 243 a Napoli (quartiere Ponticelli).

Il progetto di durata triennale nasce dalla sinergia tra l’ospedale evangelico Betania, la Fondazione Valter Longo – guidata dal celebre scienziato che dirige il Longevity Institute della University of Southern California – e Form.it formazione italiana.

Il cuore scientifico di Comunità SANE è lo studio che coinvolgerà 330 ragazzi tra i 14 e i 18 anni con criteri di sovrappeso e obesità. Monitorati da biologi nutrizionisti e psicologi, i partecipanti seguiranno protocolli nutrizionali specifici per ottimizzare la composizione corporea e migliorare i parametri metabolici.

“Arriviamo in Campania perché è la culla della dieta mediterranea, ma anche la regione dove i cambiamenti degli stili di vita hanno causato i danni maggiori”, si legge nel razionale del progetto. Lo studio mira a dimostrare come la programmazione di una salute ottimale fin dalla giovane età possa ridurre drasticamente il rischio futuro di malattie croniche e metaboliche.

L’intervento non si limita alla ricerca clinica, ma prevede un intervento educativo massivo su oltre 17.000 studenti campani, oltre a un supporto di assistenza nutrizionale per quella parte di ragazzi che si trovano in una condizione di peso o salute da attenzionare maggiormente durante i tempi del progetto. Scuole SANE: coinvolgimento di 25 istituti scolastici nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Saranno erogati workshop interattivi, open day per le famiglie e consulenze nutrizionali gratuite.

A questa importante parte del progetto darà il proprio contributo, al fine di amplificare il messaggio di sensibilizzazione della comunità sull’importanza del movimento, anche la SSC Napoli.

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