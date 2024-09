Scontro tra furgone e moto tra Vietri e Cava: muore 32enne di Sarno

Un incidente mortale è avvenuto lungo la Statale tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni. Un furgone bianco è entrato in collisione con una moto, causando la morte del conducente, un 32enne di Sarno, A.I La moto è stata sbalzata via a causa della violenza dell’incidente. L’incidente è avvenuto alle 13.00 all’altezza della deviazione per località Surdolo.