  • Marzo 11, 2026
Scafati. Come i social hanno cambiato le nostre vite

Grande partecipazione al convegno sul tema ” I Social network croce e delizia della società”. Presso i locali dell’Ente SP Formazione, in cui 3 autorevoli nomi di donne professioniste hanno portato il proprio contributo sullo scottante argomento, confrontandosi con una variegata platea. In prima fila, anche gli studenti del Liceo Caccioppoli scafatese in un interessante confronto con la dott.ssa Annamaria Campitiello, con l’avvocato Germana Pagano del Foro di Nocera e con la psicologa psicoterapeuta Marianeve Spinetti. A sottolineare e marcare l’importanza della iniziativa, firmata dalla giornalista Giovanna Criscuolo in collaborazione con la dott.ssa Teresa Cirillo e l’ingegnere Rossella Desiderio fondatrici delle Associazione Scapha, è giunta l’ Arma dei Carabinieri nella persona del Colonnello Gianfranco Albanese Comandante del Reparto Territoriale Nocera Inferiore. Toccante ed umano l’intervento dell’Ufficiale dell’Arma: al di là dell’uniforme e della propria missione a difesa della Patria, un uomo, un marito ed un padre alle prese con le quotidiane insidie che si celano subdolamente dietro lo schermo di uno smartphone o di un PC. Due ore intervallate con arte e maestria dalle allieve della scuola di musica Pure Music Art, che accompagnate dalla chitarra del Maestro Alessandro Vitiello, hanno interpretato tre brani inerenti al tema sotto la supervisione della direttrice ed insegnante di canto Carmen Vitiello. Hanno preso parte alla manifestazione in qualità di sponsor commerciali due importanti aziende scafatesi: Metan Sud Gas nella persona dell’amministratore Salvatore Grillo e Mediqua nella persona del presidente Vincenzo Cesarano ai quali l’organizzazione ha fatto giungere sentiti ringraziamenti. Ringraziamenti anche allo sponsor tecnico Givova che ha omaggiato gli studenti del liceo mettendo a disposizione gadget di vario genere. Orgoglio e soddisfazione per il team tutto che ieri ha tracciato una importante linea di partenza verso nuovi progetti utili alla comunità soprattutto alle nuove generazioni.

