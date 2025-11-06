Scafati. Atto minatorio alla consigliera Berritto

Scafati. Paura per la consigliera comunale di maggioranza Maria Berritto, vittima di un atto minatorio contro la propria abitazione a Scafati. Intorno alle 22 di martedì un oggetto di vetro è stato lanciato con forza contro una delle finestre della villetta dove l’esponente della maggioranza del sindaco Aliberti vive con la famiglia. Il violento impatto ha provocato un forte rumore e la rottura del vetro, ma fortunatamente l’infisso era chiuso e nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime verifiche, il lancio sarebbe avvenuto dall’esterno della recinzione, da una distanza di alcune decine di metri. L’impatto ha provocato un rumore violento che ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale della vigilanza privata, che hanno eseguito i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini. Al momento dell’accaduto, Maria Berritto si trovava in casa, e allertata dal forte rumore si è affacciata al balcone per capire cosa fosse successo. Appurato quanto accaduto, ha subito allertato i militari e la Vigilanza Privata, che si sono recati sul posto. Ieri mattina, poi, si è poi recata presso la locale Tenenza dei Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Gli inquirenti stanno ora valutando la natura del gesto, per capire se si tratti di una bravata o di un messaggio intimidatorio legato all’attività amministrativa. La consigliera non conosce quali possano essere i motivi dietro ad un gesto del genere. Certo è che se questo episodio venisse collegato alla sua attività politica, si tratterebbe di un segnale grave e intimidatorio che riaccende l’allarme sul clima politico a Scafati, dopo anni di relativa calma. L’episodio arriva in un contesto già segnato da tensioni: poche settimane fa un ordigno esplosivo aveva danneggiato un mezzo da lavoro dell’assessore Giovanni Di Palma, altro componente della maggioranza. Due episodi ravvicinati che accendono un nuovo allarme sulla serenità del clima politico cittadino, dopo un periodo di apparente calma. “La nostra solidarietà alla consigliera Maria Berritto per quanto accaduto e denunciato. Speriamo nel lavoro delle forze dell’ordine al fine di fare chiarezza. Sta diventando sempre più difficile e preoccupante fare politica in città”, scrivono i colleghi della consigliera vittima dell’episodio delinquenziale Gennaro Avagnano e Assunta Barone el gruppo “Scafati Rinasce”. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. “Solidarietà e vicinanza alla consigliera Maria Berritto per il grave atto minatorio subito. Chiediamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto con la massima urgenza, individuando i responsabili e garantendo che simili gesti non restino impuniti”- ha detto Aliberti che ha aggiunto. “Simili episodi rappresentano un attacco non solo alla persona, ma ad una intera comunità che ogni giorno onestamente lavora per costruire una società migliore”.