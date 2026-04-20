Scafati, Aliberti nomina gli assessori

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “La rimodulazione è
frutto di un percorso di confronto e di una riorganizzazione
finalizzata a rendere ancora più efficace l’azione amministrativa e
rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze della città.
In linea con l’indirizzo nazionale del centrodestra, Scafati fa da
apripista al percorso di unione e condivisione amministrativa avviato
nei Comuni. L’ingresso di Fratelli d’Italia nella maggioranza
rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione, rafforzando
la coesione e creando le condizioni per lavorare in piena sintonia,
nell’interesse della comunità”.
Il Sindaco ha provveduto a nominare gli assessori:
• Teresa Formisano: Vice Sindaco, Politiche Sociali, Personale e
Cimitero;
• Diego Chirico: Bilancio, Tributi, Avvocatura e Contenzioso,
Esternalizzazione patrimonio comunale;
• Teresa Cirillo: Polizia Municipale, Sicurezza e Videosorveglianza,
Consulta associazioni, Villa comunale;
• Alfonso Di Massa: Urbanistica, Pip, Sue e Suap, Politiche agricole
e agroalimentari;
• Antonella Di Palma: Cultura, Biblioteca, Sanità, Pubblica
Istruzione, Ambiente (ciclo integrato dei rifiuti), Politiche
giovanili, Canile municipale;
• Giovanni Di Palma: Lavori pubblici, Sport, Manutenzione strade,
Immobili comunali
• Michela Rastelli: Piano viario, Piano parcheggi, Protezione
civile, Innovazione tecnologica, Verde pubblico, Pubblica
illuminazione, Società partecipate.