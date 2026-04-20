Scafati, Aliberti nomina gli assessori

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “La rimodulazione è

frutto di un percorso di confronto e di una riorganizzazione

finalizzata a rendere ancora più efficace l’azione amministrativa e

rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze della città.

In linea con l’indirizzo nazionale del centrodestra, Scafati fa da

apripista al percorso di unione e condivisione amministrativa avviato

nei Comuni. L’ingresso di Fratelli d’Italia nella maggioranza

rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione, rafforzando

la coesione e creando le condizioni per lavorare in piena sintonia,

nell’interesse della comunità”.

Il Sindaco ha provveduto a nominare gli assessori:

• Teresa Formisano: Vice Sindaco, Politiche Sociali, Personale e

Cimitero;

• Diego Chirico: Bilancio, Tributi, Avvocatura e Contenzioso,

Esternalizzazione patrimonio comunale;

• Teresa Cirillo: Polizia Municipale, Sicurezza e Videosorveglianza,

Consulta associazioni, Villa comunale;

• Alfonso Di Massa: Urbanistica, Pip, Sue e Suap, Politiche agricole

e agroalimentari;

• Antonella Di Palma: Cultura, Biblioteca, Sanità, Pubblica

Istruzione, Ambiente (ciclo integrato dei rifiuti), Politiche

giovanili, Canile municipale;

• Giovanni Di Palma: Lavori pubblici, Sport, Manutenzione strade,

Immobili comunali

• Michela Rastelli: Piano viario, Piano parcheggi, Protezione

civile, Innovazione tecnologica, Verde pubblico, Pubblica

illuminazione, Società partecipate.