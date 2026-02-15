Scafatese, Ottava vittoria consecutiva

Ottava vittoria consecutiva per la Scafatese che, al termine di una gara al cardiopalma contro un ottimo Atletico Lodigiani, si impone per 3-2 e continua la sua corsa in vetta, lasciando inalterate le distanze dal Trastevere secondo. Mister Ferraro conferma l’undici di riferimento con Leonardo tra i pali, Guerra e Esposito terzini, Baldan e Suhs centrali difensivi, centrocampo a tre con Acquadro, Sicurella e Faiello e tridente offensivo con Volpicelli, Maggio e Convitto. Sul sintetico del Vitiello va in scena la sagra degli eurogol: Convitto apre le danze con un destro a giro dritto all’incrocio, Acquadro raddoppia con un bolide volante, poi Botta accorcia le distanze con un destro sul secondo palo, prima del pareggio di Coulibaly con un imparabile sinistro dai 35 metri.

Nella ripresa Ferraro inserisce Di Santo, Dambros, Molinaro, Palmieri e Orefice e ancora una volta dalla panchina arriva il guizzo determinante per il successo: Di Santo viene steso in area e si procura il penalty che Molinaro realizza con la consueta freddezza, consentendo di mettere in cascina altri tre punti. La corsa canarina continua, il Trastevere secondo è ancora a distanza di sicurezza.

PRIMO TEMPO

2’ Canarini subito pericolosi, il tentativo di Volpicelli termina a lato

12’ Scafatese in vantaggio: consueto destro a giro di Roberto Convitto, una delizia che si spegne dritto all’incrocio. 1-0

13’ Forcing offensivo dei padroni di casa, ci prova Catello Esposito dalla distanza, sfera di poco fuori

24’ Raddoppio della Scafatese: magia clamorosa di Alberto Acquadro che, con un destro volante, trova dai 25 metri una conclusione fantastica che non lascia scampo a Serban. 2-0

27’ Si fa vedere l’Atletico Lodigiani con un tiro da lontano di Spinozzi che termina poco sopra la traversa

31’ Ancora Spinozzi da lontano, questa volta Leonardo deve salvarsi in calcio d’angolo

34’ Gli ospiti accorciano le distanze: Ruggeri imbuca per Botta che incrocia di destro lasciando di stucco Leonardo. 2-1

36’ Fantastica transizione offensiva della Scafatese, triangolazione Faiello-Volpicelli-Faiello, pallone a rimorchio per Sicurella che impatta a botta sicura ma vede Serban distendersi e salvare in calcio d’angolo

39’ Pareggio dell’Atletico Lodigiani: Coulibaly inventa la perla della giornata, protegge il pallone spalle alla porta, si gira e fa partire un mancino preciso e potente che toglie le ragnatele dall’incrocio, battendo l’incolpevole Leonardo. 2-2

45’ La Scafatese chiude in avanti, il cross di Convitto, lievemente deviato, sbatte beffardamente sulla traversa.

SECONDO TEMPO

46’ Occasionissima Scafatese per tornare in vantaggio: Convitto scatta in posizione regolare, di testa scarta Serban ma a porta vuota, di destro, non riesce a insaccare

54’ Voncina appena entrato trova il tempo per impattare, paga Leonardo

70’ Dambros va via sulla sinistra e tenta il filtrante per Molinaro che manca di poco l’appuntamento con la rete

79’ Scafatese di nuovo in vantaggio: stop spettacolare di Palmieri che entra in area, dopo un batti e ribatti la sfera arriva a Di Santo che viene steso e costringe il direttore di gara a decretare la massima punizione. Dal dischetto Molinaro è glaciale e sigla il 3-2

84’ I padroni di casa sciupano l’occasione per chiudere il match, Dambros fugge sul lato destro e serve Molinaro a porta vuota, il centravanti non riesce a deviare verso lo specchio

86’ Altra occasione casalinga, la conclusione di Acquadro viene deviata in angolo

87’ Ancora ospiti pericolosi con Ruggeri, Leonardo ribatte, la difesa si salva

95’ Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio finale. La Scafatese vince l’ottava partita consecutiva

TABELLINO:

SCAFATESE (4-3-3): Leonardo; Guerra, Baldan, Suhs, Esposito Catello (54’ Di Santo); Faiello (51’ Molinaro), Acquadro, Sicurella; Volpicelli (67’ Dambros), Maggio (75’ Orefice), Convitto (67’ Palmieri).

A disposizione: Arlanch, Dambros, Orefice, Calzone, Altobello, Di Santo, Palmieri, Molinaro, Conteh.

All: Giovanni Ferraro

ATLETICO LODIGIANI (4-3-1-2): Serban; Paolelli (82’ Moreschini), Costantini, Sini, Zona (68’ Battisti); Botta (73’ Calderoni), Spinozzi, Ruggeri; Esposito; Iuliano (54’ Voncina), Coulibaly (77’ Fiore).

A disposizione: Grujcic, Moreschini, Fiore, Battisti, Calderoni, Morgantini, Voncina, Di Blasio, Pulcini.

All: Marco Mariotti

RETI: 12’ Convitto, 24’ Acquadro, 34’ Botta, 39’ Coulibaly, 79’ Molinaro (rig)

Arbitro: Luca Bodriesi di Bologna

Assistenti: Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Dario Lorenzon di Treviso

Note: Ammoniti: Spinozzi (L), Sicurella (S). Calci d’angolo: 6-6. Recupero: 1’pt, 5’ st