Ravello, oggi sposi Ilary Blasi e Bastian Muller

Sono arrivati a Ravello a bordo di una Mercedes Classe G grigia con targa tedesca, poco dopo le 18.25 di ieri, Ilary Blasi e Bastian Muller, che oggi, convoleranno a nozze nella ‘Citta’ della Musica’. Assieme a loro una ‘Mercedes Classe A’ guidata da Cristian Totti e con a bordo anche la sorella Chanel. Le due auto si sono fermate a Largo Boccaccio, all’inizio della zona a traffico limitato che conduce nel cuore del centro storico. Ilary e Bastian sono rimasti insieme alla figlia di lei, Isabel Totti, 10 anni. I tre hanno attraversato a piedi il centro storico, mano nella mano, tra gli appostamenti dei paparazzi e gli sguardi dei curiosi che, in maniera composta, hanno salutato la coppia e realizzato foto e video dagli smartphone. Ilary e’ apparsa sorridente, con un cappello verde dalla lunga visiera a coprirle parzialmente il volto, t-shirt bianca e pantaloni neri larghi. Look informale anche per Muller, con t-shirt bianca e pantaloni al ginocchio. Una tenuta decisamente easy per la coppia alla vigilia del grande giorno.Dopo avere attraversato il centro storico, Ilary e Bastian si sono portati direttamente a Villa Cimbrone, dove trascorreranno la notte e dove soggiorneranno anche domani dopo il banchetto nuziale. Il ricevimento si svolgera’ infatti nel parco della villa, uno degli angoli piu’ suggestivi della Costiera, un vero e proprio eremo sospeso tra cielo e mare. Il matrimonio civile sara’ celebrato domani, 13 settembre, al Comune di Ravello. Una cerimonia blindata, sulla quale continua a essere mantenuto il massimo riserbo, prima del ricevimento a Villa Cimbrone con gli invitati della coppia la maggior parte dei quali giungeranno a Ravello nella tarda mattinata di oggi.