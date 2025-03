De Luca a Ciciliano, Prociv Campania ha telefono sempre attivo

“Mi è stato riferito che nel corso di una trasmissione televisiva il capo nazionale della Protezione Civile Ciciliano ha detto che non c’è un numero di emergenza della protezione civile della Regione Campania. Questa informazione è completamente sbagliata e destituita di fondamento. I cittadini campani si possono collegare sul sito della Regione Campania, protezione civile e trovare un numero di telefono attivo 24 ore su 24”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, facendo un punto sulla situazione del bradisismo ai Campi Flegrei. “La protezione civile della Regione – ha aggiunto De Luca – ha dunque un numero di telefono che potete trovare sul sito attivo anche di notte. Credo che sia utile anche per la protezione civile nazionale, che ovviamente non segue tutti i territori, avere un numero attivo anche di notte”.