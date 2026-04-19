Sarno, incidente mortale. Donna indagata

Sarno. L’indagine è per omicidio stradale a carico della donna ucraina che era alla guida dell’auto quando la sua Lancia Ypsilon si è scontrata frontalmente con la moto di Francesco Marcigliano, morto a seguito di una caduta violenta sull’asfalto e dopo un volo di diversi metri. Sottoposta ad alcol e droga test (esiti negativi,) la donna guidava la macchina giovedì sera intorno alle 21 quando si è scontrata con la motocicletta di Francesco Marcigliano in via San Valentino. Sul tragico sinistro la procura nocerina ha disposto l’esame autoptico (conferimento lunedì) sul corpo della vittima che sarà eseguito nell’obitorio dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Si indaga, dunque, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, delegati agli accertamenti gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato guidati dal dirigente Pio D’Amico. Ovviamente sotto osservazione la posizione della donna che era alla guida della Toyota quando si è scontrata frontalmente con la moto in via San Valentino mentre Marcigliano viaggiava dell’altro senso di marcia. Per lei la nomina di un perito di parte presente durante l”autopsia. E secondo la ricostruzione delle prime indagini la donna alla guida dell’auto avrebbe avuto responsabilità sul sinistro. Tuttavia, cosa abbia fatto scontrare i due veicoli sarà materia degli inquirenti scoprirlo e cercare responsabilità ma le attenzioni si soffermano soprattutto sulla velocità e su una possibile distrazione da parte dei due conducenti di auto e motocicletta. Da capire, inoltre, se uno dei due mezzi coinvolti abbia invaso la corsia di marcia dell’altro cercando di evitare qualcosa oppure per permettere a qualche automobilista o motociclista di sorpassare. Il sinistro è avvenuto giovedì sera in via San Valentino a Sarno nei pressi del ponte dell’autostrada e del mercato ortofrutticolo, Francesco Marcigliano probabilmente stava tornando da San Marzano sul Sarno per recarsi a Sarno quando è rimasto coinvolto frontalmente nel sinistro che per lui ha avuto conseguenze drammatiche. Sul luogo dell’incidente, allertati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il centauro di sanvalentinese non c’è stato nulla da fare. È morto mentre i volontari lo stavano trasportando d’urgenza al Martiri del Villa Malta, dove purtroppo è giunto cadavere. Dopo l’esame autoptico lascia la moglie e due figli.