Sarno, Aliberti ufficializza l’addio a Noi Moderati: “Aderisco a Forza Italia” - Le Cronache Politica
Sarno, Aliberti ufficializza l’addio a Noi Moderati: “Aderisco a Forza Italia”

  • Settembre 17, 2025
«La mia esperienza in Noi Moderati termina qui». Con queste parole l’avvocato Maria Rosaria Aliberti, consigliera di opposizione al Comune di Sarno e membro di Anci Campania, ha ufficializzato il suo addio al partito.

«Ho scelto di seguire l’onorevole Pino Bicchielli ed entrare in Forza Italia.
Oggi non basta restare a guardare: serve più forza, più credibilità e più rappresentanza per il centro moderato dentro la coalizione di centrodestra.
A Sarno ho raccolto uno dei consensi più alti e non l’ho mai vissuto come un traguardo personale, ma come un impegno quotidiano verso i cittadini. Per me la politica significa responsabilità, ed è a loro che devo coerenza e trasparenza in ogni scelta – ha aggiunto l’avvocato Aliberti – In questi giorni la mia città è al centro delle cronache per l’arrivo di una commissione d’indagine: un fatto straordinario che affonda le radici nelle denunce che ho portato avanti con fermezza e che l’onorevole Bicchielli ha rilanciato in Parlamento, trasformandole in una questione nazionale. È la dimostrazione che la politica non può essere silenzio o calcolo, ma responsabilità e azione, ciascuno nel proprio ruolo. Per questo la mia non è una scelta formale, ma una scelta di campo. Scelgo di dare più forza a Sarno, più forza ai cittadini, più forza al centro moderato. Il futuro non si aspetta: si costruisce. E io ho scelto di costruirlo dentro Forza Italia, insieme all’onorevole Pino Bicchielli».

