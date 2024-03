Sangiuliano, De Luca da’ numeri, da noi solo fatti

“Ancora una volta il presidente della Campania si trova senza argomenti e oggi decide di attaccare il governo per il solo fatto che, per sua stessa ammissione, a differenza di quelli precedenti e’ molto presente in Campania. Questa presenza deve dare molto fastidio al lucano Vincenzo De Luca visto che oggi ha deciso anche di dare i numeri. Per quanto riguarda il sottoscritto, De Luca, forse, confonde le visite con l’essere a casa propria, nella citta’ dove sono nato, ho studiato, ho lavorato a lungo dirigendo un antico quotidiano della citta’ di Napoli. Quello che e’ in trasferta in Campania e’ il lucano De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata”. Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Come piu’ volte ribadito, la Campania e’ stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020. Le sole risorse dirette del Ministero della Cultura destinate ai beni e alle attivita’ culturali in Campania ammontano a un totale di oltre 800 milioni di euro: soldi erogati per cantieri in corso, interventi da realizzare e opere concluse, impiegati con efficacia ed efficienza”, aggiunge il ministro.