Calenda, in Campania ammucchiata piu’ vergognosa della storia repubblicana

  • Novembre 27, 2025
In Campania “c’e’ l’ammucchiata piu’ vergognosa che si sia vista nella storia repubblicana. Hanno eletto Roberto Fico, uno che gli sputava in faccia, che non ha mai lavorato in vita sua, e l’hanno eletto con voti che derivano da clientele di Manfredi, di De Luca, di Mastella”. Lo ha detto il leader di’ Azione Carlo Calenda a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Milano rispondendo a chi gli ha fatto notare che il capogruppo del partito democratico in regione Lombardia Pierfrancesco Majorino ha detto che nella vittoria delle regionali in Campania si vedono l’impostazione di Elly Schlein

